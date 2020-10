’Mijn hele familie gelooft in complottheorieën, behalve ik’

Familie... You either love them or you hate them, zeg ik altijd. Mijn relatie met mijn familie is op zijn zachtst gezegd ’ingewikkeld’. Ik zit namelijk middenin een kring van diehard complotdenkers. Om een beeld te schetsen: complotdenkers zijn mensen die onder andere het nut van vaccinaties niet inzien, die er heilig in geloven dat corona een samenzwering is om controle over de wereldbevolking uit te oefenen én 5G zien als oorzaak van al deze coronabesmettingen. En dit is nog maar een greep uit alle theorieën die ze aanhangen.

Anti-vaxxers

Toen ik vorig jaar zwanger was van mijn zoon, kon ik geen gesprek met mijn tante hebben of ze begon over vaccineren. ’Het is gif’, beweerde ze dan stellig. Het is een schat van een mens, maar als het op dit onderwerp aankomt, ontwijk ik haar liever. Dan wil ik haar het liefst vriendelijk verzoeken om haar mening voor zich te houden, want ik beslis zelf over de gezondheid van mijn kind. Maar als ik op haar in ga, eindigt de avond altijd in een heftige discussie. En wie wordt zowat verbaal afgeslacht door de hele familie? Juist, ja: ik, ik ben weer de pineut. De termen ’wakker worden’ en ’ogen openen’ worden dan regelmatig naar mijn hoofd geslingerd. Want als je bijvoorbeeld vaccineert en corona ’serieus’ neemt, dan ’slaap je’, volgens mijn neven.

De coronauitbraak vind ik dan ook een nachtmerrie. Niet alleen omdat we in een wereldwijde crisis zitten, ook omdat mijn familie weer wat heeft om iets achter te zoeken én om over te zeuren. Mondkapjes? Niet nodig. Coronadoden? Veroorzaakt door 5G. 1,5 meter afstand? Nutteloos. ’Het nieuwe normaal’? De ondergang van de mensheid. Coronavaccin? De duivel. Gevalletje #ikdoenietmeermee.

Gehersenspoeld

Toen ik een aantal weken geleden een flesje handgel tevoorschijn haalde, vroeg mijn oom geïrriteerd ’of ik wilde stoppen met die onzin’. ’Ik was gehersenspoeld door de elite’, beweerde hij. Het is lastig om voor mezelf op te komen, dat ik het zwarte schaap van de familie ben. Ik kan vaak niet meepraten omdat het altijd over complotten gaat. En als ik dan een keer mijn mond opentrek, word ik aangevallen door de hele familie. Of ik ga erin mee, óf ik ben raar, zo simpel is het.

Gelukkig heb ik genoeg vriendinnen die dezelfde mening delen, waarmee ik wel ’normale’ gesprekken kan voeren, zonder dat die eindigen in een discussie. Zij proberen dan ook te voorkomen dat ik te veel beïnvloed word door alle complottheoriën. Misschien hebben mijn familieleden ook wel gelijk, dat weten we natuurlijk nooit. En ze bedoelen het uiteindelijk alleen maar goed, want in hun ogen willen ze mij alleen maar ’beschermen tegen’ en ’behoeden voor’. Maar ik wil de mogelijkheid hebben om mijn eigen mening te kunnen vormen. En dat laten zij gewoon niet toe. Ze willen altijd hún mening erdoor drukken.

Lockdown

Om mezelf een hoop hoofdpijn te besparen, meng ik me dus niet meer in discussies. Als er naar mijn mening wordt gevraagd, antwoord ik standaard met: ’Ik weet het niet’ of ’Ja, mee eens’ (ook al ben ik dat eigenlijk niet). Het vergt teveel energie om mezelf constant te moeten verdedigen tegen mensen die mij voor ’gek’ aan zien.

Deze tweede gedeeltelijke lockdown heeft dan ook één voordeel: familiefeestjes zijn niet meer toegestaan. Niet dat ze zich daaraan houden, maar toch, ik blijf lekker thuis. Waarschijnlijk zullen ze me wel weer veroordelen, want hoezo ’tweede lockdown’? Die is toch nergens voor nodig? Maar ik ga gewoon niet meer. Hoef ik die coronacomplotten ook niet meer aan te horen.

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.