Ik voelde me regelmatig ’afgewezen’ in het leven van mijn bonuskinderen

Ik sta op het hockeyveld waar mijn bonuszoontje speelt. Hij, zijn zusje en mijn vriend worden hartelijk begroet door iedereen. Mijn dochter en ik worden compleet genegeerd. Afwijzing. BAM, dat komt plots binnen. Tranen schieten in mijn ogen.

Strijd

Ik doe meestal alsof het me niet raakt. Ik wil dat het me niet raakt. Ik negeer dat gevoel het liefst, want ik vind het een slechte eigenschap. Je afgewezen voelen, dat doe je zelf. En toch breek ik ineens. Ik ben er gewoon even klaar mee. Het voelt soms als zo’n eindeloze strijd.

Dit fragment speelde zich een paar maanden geleden af. Het is wel een worsteling geweest, hoor. Van single mom, geen traditioneel plaatje, naar een samengesteld gezin. Weer geen traditioneel plaatje.

Ideaal gezin?

Toen ik single moeder was vond de worsteling die ik ervaarde met betrekking tot mijn plaatje van ’het ideale gezin’ met name op een onbewust niveau plaats. Intern zaten er me allerlei overtuigingen in de weg. Ik voelde me door mijn omgeving gelukkig wel geaccepteerd. Ik werd door hen vooral aangemoedigd: ’Je bent een powervrouw.’

De rol van ’bonusmoeder’ bracht echter een hele nieuwe dimensie met zich mee. Ik voelde me regelmatig, direct of indirect, ’afgewezen’ door mijn omgeving als ik ten tonele verscheen in het sociale leven van mijn bonuskinderen.

Bonusmoeder

Als ik me voorstelde als de ’bonusmama’ van één van de kinderen, kreeg ik geschrokken gezichten en een: ’Oh, ik snap het.’ Op school voelde ik de ongemakkelijkheid van de juffen als ik de kinderen ophaalde. Het liefst vermeden ze elk gesprek met me. Het werd me ook echt niet door iedereen in dank afgenomen als ik mijn bonuskinderen kwam aanmoedigen tijdens een schoolevenement (gewoon omdat ik apetrots op ze ben, en zij mij vroegen te komen...).

Dat was mijn beleving toen. Of het daadwerkelijk zo was, weet ik niet. Het voelde in ieder geval altijd onwijs ongemakkelijk.

Maanden van zelfonderzoek volgden. ’Ben ik zelf eigenlijk wel helemaal oké met de rol van bonusmoeder?’ vroeg ik me af. Ik kende het moeten missen van je kinderen als single moeder maar al te erg. En toen was ik ineens de persoon die tijd mocht doorbrengen met de kinderen van een moeder die hen juist moet missen.

Systemische opstelling

Tijdens een systemische opstelling realiseerde ik me dat de ongemakkelijkheid van mijn omgeving op dit vlak juist ontstond doordat ik mijn plek niet durfde te claimen. Ergens diep vanbinnen bleek mijn overtuiging dat het ’traditionele gezin’ het ideaalplaatje is me nog steeds in de weg te zitten. Tijdens die opstelling ging ik vol op mijn plek staan. In mijn nieuwe gezin. Dat voelde onwijs krachtig.

Ergens gedurende de weken na de opstelling kon ik die overtuiging van het traditionele gezin loslaten en ben ik mijn plek in het dagelijkse leven ook daadwerkelijk gaan pakken binnen ons gezin.

Ineens spreekt de juf van de klas me vrolijk aan. En krijg ik gezellige appjes van de ouders van hun vriendjes.

You get what you give.