Marjolijn (56) werkt bij de Luisterlijn: ‘We voeren bijna 1000 gesprekken per dag’

In de zomermaanden neemt het gevoel van eenzaamheid toe, merken ze ook bij de ‘Luisterlijn’ waar de telefoon in de maanden juli en augustus roodgloeiend staat. „We voeren momenteel duizend gesprekken per dag. De mensen gaan weg, maar de eenzaamheid gaat niet op vakantie”, vertelt vrijwilliger Marjolijn (56).

