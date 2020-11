Sekswerker Sigrid: Werken is nog altijd geen optie

Sigrid Schellen (33) Ⓒ Foto: Stecor

Sigrid Schellen (33) vertelde al eerder in VROUW over haar werk als sekswerker. Totdat corona uitbrak was het haar absolute droombaan. Over haar belevenissen en drastische stappen van het afgelopen jaar schreef ze haar tweede boek: Ware liefde van een uur.