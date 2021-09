Verslaafd aan neusspray: ’Stop als het lukt cold turkey’

„Allereerst wil ik zeggen dat neusspray niet letterlijk verslavend is,” aldus Damen. „Een verslaving houdt in dat je vanuit je brein een seintje ontvangt dat je iets nodig hebt. Bij neusspray is dit niet het geval, maar je lichaam wordt daadwerkelijk afhankelijk van de neusspray. Je brein is niet afhankelijk van neusspray, je neus wel. We praten hier dan over de meest gebruikte neussprays die de stof xylometazoline bevatten.”

Afhankelijk

„Neusspray zorgt ervoor dat de bloedvaatjes in het neusslijmvlies krimpen,” legt Damen uit. „Hierdoor raakt het neusslijmvlies minder opgezwollen en kun je weer goed ademhalen door je neus. De spray werkt zes tot tien uur en je kunt het prima twee keer per dag gebruiken gedurende een periode van drie tot vijf dagen.”

Wanneer je het gebruik in frequentie verhoogt en in duur gaat verlengen, gaat het volgens Damen fout. „Als je neusspray meer dan drie keer per dag en langer dan vijf dagen gebruikt, kan het neusslijmvlies beschadigen. Het zorgt ervoor dat het neusslijmvlies steeds sneller opzwelt, waardoor je de neusspray steeds vaker en vaker nodig hebt om je neus weer open te krijgen. Je wordt dus echt lichamelijk afhankelijk van de spray.”

Cold turkey

„Bij extreem gebruik kunnen er ook neusbloedingen ontstaan, de reuk kan verminderen en mensen kunnen hoofdpijn ervaren.” En zo zijn er nog een hoop andere nare effecten volgens Damen. „Dit zijn voorbeelden van nadelige effecten die ik in het ziekenhuis voorbij zie komen. Om dit te voorkomen zou ik mensen willen adviseren om zelf zo snel mogelijk te stoppen als je merkt dat je lichaam afhankelijk wordt of is geworden van neusspray. Stop als het lukt cold turkey. Je gaat dan even veel last krijgen van een extreem verstopte neus, maar als je doorzet, ben je niet meer lichamelijk afhankelijk van neusspray.”

Afbouwen

„Voor veel mensen is cold turkey stoppen onwijs lastig,” aldus Damen. „Je kunt er ook voor kiezen om het gebruik af te bouwen. Stap over op een kindervariant en bouw deze steeds meer af, totdat je het niet meer nodig hebt. Een andere oplossing zou kunnen zijn om neusgat voor neusgat af te bouwen. Op die manier heb je niet constant het gevoel van een extreem verstopte neus. Daarnaast zou je ook je neus kunnen spoelen met zout water. Dit mengsel zorgt er namelijk ook voor dat je neus opengaat, zonder dat er stoffen bij komen kijken waar het lichaam afhankelijk van kan worden.”

„Voor de mensen die al maanden neusspray gebruiken en bij ons in het ziekenhuis terechtkomen, werken deze tips vaak niet meer. Vaak zijn er dan achterliggende chronische problemen in het spel. In dit geval schrijven we de patiënt bijvoorbeeld een corticosteroïd neusspray voor. Deze neusspray moeten we opbouwen voor effect en zodra we daarmee starten, beginnen we met het afbouwen van de neusspray met de stof xylometazoline. De corticosteroïd neusspray kan jaren veilig gebruikt worden,” aldus Damen.

Hoe moet je neusspray gebruiken?

Volgens Damen denken veel mensen dat je met je hoofd rechtop neusspray moet gebruiken. „Dit is niet de juiste houding. Wat je moet doen, is je kin op je borst leggen, zodat je neus loodrecht naar beneden wijst. Houd je flesje rechtop en spray de vloeistof in je neus. De gangen van je neus lopen als het ware recht naar achter, over je gehemelte heen en niet omhoog richting je ogen.

Daarnaast is het belangrijk om het flesje niet tegen je neustussenschot aan te houden, maar juist meer richting de neusvleugel te draaien. En natuurlijk het belangrijkste: maximaal twee keer per dag gedurende een periode van drie tot vijf dagen.”