Win: 2 x Kaarten voor ONE, de musical t.w.v. 79,

Wil je 2 x Kaarten voor ONE, de musical t.w.v. 79,-winnen?

ONE vertelt het verhaal van de verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira in het oude Egypte. De machtige Koning Cheops heeft zich ten doel gesteld de grootste piramide ooit te laten bouwen. Zijn vizier Hemioenoe wil, net als Amon, prinses Mira veroveren, maar is het liefde of gaat het om macht?

Eén waarheid, één eindeloze liefde: ONE.

ONE is een familiespektakel met o.a. Nienke Latten, Yoran de Bont, Jeroen Phaff, en Jasper Kerkhof. Studio’s Aalsmeer is voor ONE de Musical omgebouwd tot het eerste LED-Box Theater ter wereld en zorgt voor een adembenemende sfeer waardoor je je letterlijk middenin het verhaal bevindt.

Wil jij kans maken op 2 kaarten voor ONE, de misical, t.w.v. € 79,- per kaart, stuur dan een mail met je naam en adres naar winnen@vrouw.nl onder vermelding van winnen ONE, de musical.

