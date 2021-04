Gilly Emanuels: ’Pestende hangjongeren hebben mijn droom kapotgemaakt’

Na alle ophef is Gilly voor een paar weken vertrokken naar Gambia om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Pas toen ze terugkwam is ze zichzelf gaan googelen. „Ik ben zo geschrokken. Ik dacht ’jeetje, wat heeft deze vrouw meegemaakt’, terwijl ik diegene was. Die mannen hebben mijn droom kapotgemaakt.”

Bekijk ook: Gepeste Surinaamse Gilly ontslagen van rechtsvervolging

„Ik stopte mijn ziel en zaligheid in mijn ijssalon en daarnaast in mijn Surinaamse catering. Ik investeerde al mijn geld hierin in de hoop iets na te laten voor mijn kinderen (17, 12 en 7, red.) en dat hebben zij van mij afgepakt. Wat ik kwalijk vind, is dat de ouders van die hangjongeren nooit iets van zich hebben laten horen. Nu hoeft dat van mij niet meer.”

Tweederangsburger

Slechts één van de drie mannen is vervolgd voor belediging en kreeg een boete van €500. Gilly zelf ontving een schadevergoeding van €400. Schrijnend, vindt ze. „Het is pijnlijk. Kennelijk mag je iemand van kleur uitschelden voor van alles en nog wat en kom je er met een geldboete vanaf. Het is institutioneel racisme waarvan nu wordt gezegd dat het onder een lichte belediging valt. Kankeraap en Kankernegerin, vinden we dat lichte beledigingen hier in Nederland?”

„Het voelt alsof ik een tweederangsburger ben. Ik heb me duizend keer afgevraagd hoe het zou zijn als ik een witte Hollandse vrouw was geweest die aangevallen werd door drie zwarte mannen. Dan had toch heel Nederland op haar achterste poten gestaan?”

Impact

De impact van deze gebeurtenis op Gilly’s leven is enorm. Ze durft geen fysieke zaak meer te beginnen, haar relatie heeft de stress die de situatie met zich meebracht niet overleefd en ze is samen met haar kinderen weggegaan uit Hilversum. „Ik ben verhuisd naar een andere plaats. Mijn kinderen gaan daar nu ook naar school. Het contact met mijn ex is gelukkig goed, dus we voeden onze kinderen nog steeds samen op.”

„Mijn zoon (nu 7, red.) was erbij tijdens het incident met de dweil. Ik stond met hem bij de auto toen er door de mannen iets naar ons werd gegooid. Achteraf bleek het een mandarijn, maar op dat moment knapte er iets en heb ik uit bescherming één van de jongens geslagen met een dweil. Mijn zoon heeft het nog wel eens over die tijd. Ik schrik daarvan. Hij was nog zo jong, maar het heeft zo’n impact gehad op hem dat hij het er nog steeds over heeft.”

„Terugkijkend op dat incident heb ik absoluut geen spijt. Ik voelde me bedreigd en als dat hetgeen is dat ik moet doen om mezelf en mijn kinderen te beschermen, zou ik het zo weer doen. Verder gaat het gelukkig goed met alle kinderen.”

Toekomst

„Het gaat steeds beter met mij. Ik zeg altijd: what doesn’t kill you makes you stronger. Daar probeer ik me zoveel mogelijk aan vast te houden. Ik werk nu in een kinderopvang. Dat heb ik ook gedaan voordat ik mijn eigen onderneming startte. Ik haal er zeker voldoening uit, maar het is niet mijn passie. Ik ben erover aan het denken om weer te gaan studeren. Ik heb eerder social work gedaan en dat zou ik wel weer willen oppakken. En misschien ga ik in de toekomst in die branche zelfs weer een eigen onderneming starten.”