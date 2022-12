’Scheiden als de kinderen het huis uit zijn... waarom?’

Stats: nog 39 weken tot V-day, scheidende vriendinnen (maar of dat nou een oplossing is?) en een ingewikkelde kerstpuzzel

Ik vind december altijd een ingewikkelde maand. Met al die feestjes en familie valt het niet mee om de kerstpuzzel zó te leggen dat Het Ideale Plaatje verschijnt. Ergens onderweg raak ik altijd wel een paar stukjes kwijt, elk jaar een paar meer, lijkt het wel.

Maar het kan natuurlijk nóg ingewikkelder. Zo is er om mij heen momenteel sprake van een heuse 50plus-scheidingsgolf. Wat zeg ik?! Een tsunami is het! Ineens hangen mijn vriendinnen massaal hun trouwring aan de wilgen omdat ze ‘niet meer gelukkig zijn’. Nee, er is geen ander, en nee, ze hebben geen hekel aan hem, ze zijn gewoon klaar met hun man. En ja, nu de kinderen tóch de deur uit zijn…

Tot de dood ons scheidt?

Het is bijna grappig. Was ik vroeger bang dat kleine kinderen een verwoestend effect op je relatie hadden, blijkt het gevaar juist te loeren als die kinderen de deur uit zijn. Kennelijk is dat hét moment voor stellen om te denken: wil ik nog ‘tot de dood ons scheidt’ met jou? Waarbij de vrouw dan regelmatig ‘nee’ antwoordt en de man reageert met een veelbetekenend ‘huh? Hoezo?’ Wat voor háár bevestigt dat ze écht niet langer bij elkaar passen.

Sinkhole in de bank

Ik heb hier met mijn vriendinnen lange gesprekken over. De redenen dat ze de ring in de handdoek gooien, zijn heel divers. Het gaat van ‘eindelijk voor mezelf kiezen’ tot ‘hij wil geen seks meer’ en: ‘ik lijk zijn moeder wel’. Ook de doorlegplek (ook wel: het sinkhole) in de bank is een paar keer voorbij gekomen.

Nu ben ik natuurlijk nog láng geen vijftig (voor de oplettende lezer: inderdaad, dat duurt nog 39 weken) maar kennelijk moet ik me ergens op gaan voorbereiden. Want begin volgend jaar gaat de jongste het huis uit en dat van de doorligplek, dat herken ik wel een beetje.

Een leuk tweedemansje

Maar toch. ‘Wat dan?’ vraag ik me altijd af. Wordt het na zo’n break nou echt beter? Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Natuurlijk, even is die rust in het begin wel lekker. Maar altijd alleen? Nee. Daten dan? Ik moet er niet aan denken. En vínd je dan nog een leuk tweedemansje, dan kun je erop wachten dat hij binnen een paar maanden op diezelfde bank – in hetzelfde sinkhole – ligt en ‘huh?’ zegt als jij een goed gesprek wil.

Roze bril opzetten

Nee, dan probeer ik liever eventuele gaten in mijn relatie te dichten met positiviteit en nieuwe energie. Blij te zijn met wat ik heb en soms gewoon een roze bril op te zetten. Of ik daar uiteindelijk het gelukkigst van word, zal de toekomst leren. Voorlopig voorkomt het in elk geval een nóg ingewikkelder kerstpuzzel.”

