’Beste prominenten, corona is niet met vakantie waarom jullie dan wel?’

Vakantie in Nederland

Menig Nederlander is de afgelopen weken weggeregend in de tuin, of op een camping in eigen land. De hotels en vakantieparken zitten bomvol. Bomvol met brave burgers, want we vieren dit jaar massaal vakantie in eigen land. Niet omdat we zo van onze typische kwakkelzomers houden (kan iemand de zon weer aanzetten?), maar omdat ons dat gevraagd is. ’Alleen samen krijgen we corona onder controle’ tenslotte, toch? Dat is er de afgelopen maanden door de regering in geramd. Met succes, want inmiddels staat zo’n beetje iedereen geulen om z’n tent te graven.

Behalve Hugo de Jonge, want die zit in Frankrijk. En de koninklijke familie, want die leden liggen ergens op een Grieks strand. Om nog maar te zwijgen over de vele BN’ers die op Instagram het ene na het andere zonnige kiekje vanaf een mediterraan strand plaatsen, waarbij er in de op de achtergrond zichtbare, hippe strandtenten duidelijk geen 1,5 meter afstand bewaard wordt. En ondertussen zitten wij, het gepeupel, in de Hollandse regen, wachtend tot de mondkapjesplicht ook hier wordt ingevoerd. Maar als je macht, geld of bekendheid hebt, verspreid je kennelijk geen corona?

Voorbeeldfunctie

Daar hebben we een uitspraak voor: ’Meten met twee maten’. Tenslotte is het op z’n minst vreemd te noemen dat je eerst maandenlang loopt te roepen dat we allemaal thuis moeten blijven, dat we onze vakantie moeten afzeggen, dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen om corona te bestrijden, maar als puntje bij paaltje komt en de zomer lonkt, je er vervolgens zelf toch gewoon lekker vandoor gaat.

Als het aan mij had gelegen hadden we deze zomer echt niet per se in Nederland hoeven blijven. Maar dat is dus het punt: het ís niet aan mij. Ik bepaal de regels niet, ik zet het beleid niet uit, ik geef niet het voorbeeld. Dat doen anderen, mensen die een voorbeeldfunctie hebben. En goed voorbeeld doet toch goed volgen? Dus als je dan zelf vervolgens het slechte voorbeeld geeft en schouder aan schouder met tout bekend Nederland in beachbar La Vache Qui Rit aan de Cote d’Azur je aerosolen in elkaars gin tonics zit te sproeien, moet je ook niet piepen over al die zogenaamde ‘lakse Nederlanders’ die de maatregelen waar je eerder zelf je mond van vol had, niet meer opvolgen. Tenslotte is het in de winkelstraten lastig afstand houden met al die paraplu’s.

Opportunist

Als beleidsmaker, hoogwaardigheidsbekleder en/of BN’er ben je nou eenmaal, ook al is het misschien tegen wil en dank, een voorbeeld voor het land. Dat betekent dus dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Je moet mensen laten zien wat verstandig is door uit te dragen wat de juiste keuzes zijn. Wat betreft corona kan ik niet zeggen of het risico van een tweede golf zo groot is dat we allemaal zouden moeten thuisblijven.

En ik heb mijn twijfels bij het beleid. Maar als je dat beleid eerst maandenlang hebt uitgedragen, van mensen hebt verwacht en hen zelfs hebt verplícht om verregaande aanpassingen te doen, kunnen er niet opeens andere regels op jezelf van toepassing zijn omdat jou dat toevallig beter uitkomt. Dan val je namelijk wel behoorlijk door mand. En ben je dus geen voorbeeld meer, maar vooral een opportunist.

In quarantaine

Gaan de dames en heren prominenten als ze straks terugkomen allemaal twee weken in quarantaine? Rijden ze voor de zekerheid eerst even door de teststraat voor ze de auto voor de deur zetten en hun hele straat besmetten? Ik betwijfel het. Het zou me niet verbazen als het contact tracing-spoor dit najaar naar een aantal voordeuren in Den Haag of in het Gooi leidt. Maar ze beginnen dan in ieder geval wel lekker bruin en uitgerust aan de tweede golf. Dat dan weer wel.