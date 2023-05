Praat mee: Vind jij het belangrijk dat kinderen 2 minuten stil zijn?

Vanavond zal het merendeel van Nederland weer twee minuten stil zijn om oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Er zijn echter steeds minder overlevenden die hun herinneringen hieraan kunnen delen met jongere generaties, waardoor er steeds minder aandacht komt voor de oorlog. Zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat drie op de tien ondervraagde jongeren de Tweede Wereldoorlog niet als deel van hun eigen geschiedenis beschouwen.

Normen en waarden

„Of je je kind op 4 mei naar een herdenking meeneemt of naar een televisie-uitzending laat kijken, bepaal jij als ouder”, zegt kinderpsycholoog en trauma-expert Marijke Uithol tegen Nu.nl. Volgens haar is er geen sprake van goed of fout. „Je geeft je kind de normen en waarden mee die jij belangrijk vindt.”

Uithol benadrukt dat, als je jouw kind inderdaad betrekt bij Dodenherdenking, daar wel voorbereiding aan vooraf moet gaan. „Zet je kind niet onvoorbereid voor de tv om gedwongen twee minuten stil te zijn, en neem het ook niet mee naar de Dam zonder enige voorkennis of uitleg. Bereid het dan ook vooraf voor, én bespreek het achteraf.”

„Het referentiekader van een kind vul je met dat wat het kan begrijpen”, gaat Uithol verder. „Een kind van vier vertel je niet over concentratiekampen, maar die kan ruzies, pesten en spullen afpakken wel goed begrijpen. En oudere kinderen begrijpen wat groepsdruk kan doen en hoe je soms meedoet met dingen die je niet wil.”

De volgende stap

Dorien Korsten zet zich in om Dodenherdenking toegankelijker voor kinderen te maken en organiseert daarom de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. „De Tweede Wereldoorlog is lang geleden en ligt buiten hun belevingswereld”, aldus Korsten tegen Nu.nl. „Maar een Syrische jongen van tien die vertelt dat hij zich in de badkamer moest opsluiten omdat er bommen vielen: dat maakt indruk.”

De organisator stelt dat de herdenking nog altijd van groot belang is. Óók voor jonge kinderen. „Er kan pas actie volgen als je een beetje begrijpt wat onderdrukking is, waar uitsluiting toe kan leiden en hoe het is om een ster te moeten dragen en naar een kamp te worden vervoerd. Alleen zo kunnen we als samenleving de volgende stap zetten. Alleen zo leren we vriendelijk te zijn tegen vluchtelingen, verdraagzaam te zijn en niet mee te gaan in haat voor anderen. We moeten alle zeilen bijzetten om de vrijheid die we nu hebben te behouden.”

