Zo bespaar je 14 keer op je boodschappen

1. Besparende supermarktregels

Hanneke maakt slim gebruik van de regels die gelden in supermarkten. Bij sommige supermarkten krijg je bijvoorbeeld een product gratis, wanneer deze tot dezelfde dag houdbaar is. Goed op de houdbaarheidsdatum letten dus!

Bekijk ook: Lezeressen tippen hun lekkerste én goedkoopste recepten

2. Goedkoopste schappen

Marjolein geeft als tip om voor producten te kiezen die in het onderste schap liggen. Dit zijn meestal de eigen merken van de supermarkt, en vaak goedkoper dan de producten erboven.

3. Besparen met de vriezer

Pualani bewaart brood en vlees in de vriezer. Op deze manier zijn de producten langer houdbaar, en hoef je ze minder vaak te kopen! De tip is om deze producten in te slaan wanneer ze in de aanbieding zijn. Zo kan je uiteindelijk een hoop geld besparen.

4. Boodschappen doe je zo

Chiquira zegt dat je nooit met een hongerige maag boodschappen moet doen. Misschien een inkoppertje, maar met een lege maag koop je vaak meer dan je nodig hebt.

5. Lijstjes

Anne-May maakt iedere week een lijstje met de gerechten die zij gaat koken. Hierbij probeert zij gerechten te kiezen waar meerdere dagen van gegeten kan worden, zoals spaghetti of stamppot. Zo hoef je minder vaak naar de supermarkt.

6. Boodschappengeld

Petra pint iedere week een vast bedrag voor boodschappen. Zij laat haar pinpas vervolgens thuis als ze naar de supermarkt gaat. Dan kan zij niet meer uitgeven dan zij aan contant geld bij zich heeft, en doet zij automatisch minder boodschappen.

7. Reclamefolders

Karina gaat wekelijks op de bank zitten met een kop thee om de reclamefolders door te spitten. Wanneer er dingen in de aanbieding zijn die lang houdbaar zijn, slaat zij deze in. Zo bespaart zij geld, door gebruik te maken van aanbiedingen.

8. Weekmenu

Mir maakt een weekmenu aan de hand van wat er in de vriezer ligt of in de aanbieding is. Eén keer per week gaat hij dan naar de supermarkt, en wijkt hij niet af van zijn boodschappenlijst.

9. Basis

Josje gaat één keer per twee weken naar de supermarkt voor de basisproducten. Denk hierbij aan broodbeleg, houdbare producten of schoonmaakspullen. Verder bedenkt ook zij wat zij gaat koken aan de hand van wat er in de aanbieding is.

10. Volg de seizoenen

Karen zegt dat het verstandig is ook om met het seizoen mee te kopen. Groenten en fruit zijn vaak goedkoper als het seizoen ervoor is. Zo kun je een hoop geld besparen!

11. Vitaminen uit de vriezer

Chantal koopt haar groenten en fruit op de diepvriesafdeling. Dit is goedkoper dan vers fruit en groente, maar smaakt volgens haar net zo lekker.

12.Besparen op groenten

Samantha neemt extra moeite om groenten zelf te snijden. Voorgesneden groenten zijn meestal duurder dan niet voorgesneden.

13. Vega

Patricia zegt dat vlees vaak het duurste ingrediënt is in haar gerechten. Zij laat nu vaker vlees weg in haar maaltijden en bespaart op deze manier geld.

14. Route

Petra focust zich altijd op de route die zij loopt in de supermarkt. Zij zegt namelijk dat producten die in de middelste paden liggen de producten zijn die je meestal niet nodig hebt, maar je wel op kosten jagen. Daarom geeft zij als tip om je te focussen op de buitenste paden in de supermarkt.

