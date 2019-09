Ik wil haar verloofde voor mezelf!

„Mijn beste vriendin en ik kennen elkaar al bijna twintig jaar. We hebben veel met elkaar gemeen, zo ook - helaas - onze mannensmaak. Helaas, omdat ons dat al diverse keren lijnrecht tegenover elkaar heeft geplaatst. Nu heeft ze een nieuwe vriend - inmiddels haar verloofde - en, drie keer raden: dat is écht mijn type.

Aanrakingen

En het ’erge’ is, volgens mij is de interesse wederzijds. Want als ze even weg is, pakt hij zijn kans om me in te pakken. Dan kijkt hij mij indringend aan en geeft me soms zelfs een tikje op mijn billen! Sowieso als ik mijn strakke broek draag en uitdagend met mijn achterwerk draai. Zo fout, maar tegelijkertijd zo heerlijk. Ik vind ook dat wij gewoon veel beter bij elkaar passen. Lang verhaal kort: Ik Wil Hem.

Dus nu ben ik aan het stoken. Zo heb ik al meerdere keren gezegd dat ik ze niet bij elkaar vind passen. En ik heb haar ervan proberen te overtuigen dat hij haar niet trouw zal blijven, dat hij een schuinsmarcheerder is. Maar het is tot dusver aan dovemansoren gericht.

Rode wijn

Maar ik laat het er niet bij zitten. Zo heb ik haar de meest lelijke trouwjurk aangeraden; de jurk is ouderwets, ziet er goedkoop uit en kleedt allerminst af. Ik blijf nou eenmaal van mening dat ze beter af zijn zonder elkaar...

Ik denk dan ook dat het huwelijk nog geen jaar standhoudt. Terwijl ik dit schrijf, zie ik in mijn ooghoek een fles rode wijn. Hoe zou rood het doen op een maagdelijk witte trouwjurk? Ik kijk nu al uit naar de bruiloft…”

