Wie bepaalt het lot van een ziek kind?

In Amerika is een stel het ouderlijk gezag kwijtgeraakt over zijn zoontje (4). Noah heeft kanker en zijn ouders wilden niet dat hij chemotherapie zou blijven krijgen. In plaats daarvan kozen ze voor een alternatieve behandeling met onder meer cannabis, kruiden en extra zuurstof. De Amerikaanse staat besloot dat de behandeling moest worden hervat. Vind jij dat de overheid zich hiermee mag bemoeien?