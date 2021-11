Weekhoroscoop 45 - Blijf niet te veel in het verleden hangen, Maagd

Ram

Liefde: Er dient een hindernis uit de weg geruimd te worden. Dit kan te maken hebben met iets dat tussen jou en je partner aanwezig is maar het kan ook heel goed zijn dat je geliefde worstelt met zichzelf.

Financiën: Net nu je het iets rustiger aan wilde doen krijg je de kans om meer geld te verdienen. En ja, op dit moment gaat een goed gevulde bankrekening toch boven meer vrije tijd.

Carrière: Je hebt allang al laten zien wat je kunt. Toch leg je voor jezelf de lat nog steeds hoog en wil je steeds meer en beter presteren. Vraag je je wel eens af waarom?

Persoonlijk: Een discussie leidt nergens toe behalve tot ruzie. Hier zit je natuurlijk niet op te wachten.

Stier

Liefde: Deze week worden jullie weer eens genadeloos geconfronteerd met elkaars verschillende denkwijzen. Erover bakkeleien heeft geen enkele zin, die moeite kun je je dus beter besparen.

Financiën: Je bent ervan overtuigd dat je werkgever je te weinig heeft uitbetaald maar deze is een heel andere mening toegedaan. Helaas trek jij hier aan het kortste eind.

Carrière: Je krijgt steeds minder zin in je werk en kijkt steeds meer om je heen naar een andere baan. Houd het niet alleen bij kijken, er komt daadwerkelijk een mooie kans op je pad.

Persoonlijk: Laat de dingen op hun beloop en kijk wat je ten deel valt. Dit zou zomaar iets heel leuks kunnen zijn.

Tweelingen

Liefde: Je plaatst je geliefde haast op een voetstuk, zo gek ben je op hem of haar. Gelukkig is dit geheel wederzijds, de liefde spat er vanaf. Ook krijg je er binnenkort een nieuw (schoon) familielid bij.

Financiën: Je geeft graag iets weg aan een naaste, waarschijnlijk iemand die deel uitmaakt van je gezin. Niet alleen omdat het kan maar omdat diegene het echt even goed kan gebruiken.

Carrière: Je krijgt steeds meer waardering voor wat je doet, wat maakt dat je met nog meer plezier naar je werk gaat.

Persoonlijk: Je hebt weinig behoefte aan verandering, je bent tevreden met wat je hebt en blij met hoe alles momenteel verloopt.

Kreeft

Liefde: Een mooi voorstel is te verwachten evenals een leuke uitnodiging. Iemand met wie je een goede band hebt kondigt een geboorte of een huwelijk aan.

Financiën: Een onverwachte gift of extra verdienste geeft je net dat beetje meer financiële armslag die je nodig had.

Carrière: Er komen meerdere kansen op je pad dus wed niet op één paard. Gooi diverse lijntjes uit zodat je meer kans maakt om die vette vis aan de haak te slaan.

Persoonlijk: Je zit een stuk beter in je vel en hebt ook het gevoel meer gewaardeerd te worden, wat ook zo is.

Leeuw

Liefde: Het stoort je dat jij en je partner niet op één lijn zitten maar een oplossing is helaas niet direct voor handen. Weet je zeker dat er geen sprake is van een misverstand?

Financiën: Voor je het weet heb je iets gekocht wat achteraf helemaal niet is wat je wilde hebben. Besteed extra aandacht aan de beschrijving van producten en neem geen overhaaste beslissingen.

Carrière: Door oude werkzaamheden op een nieuwe manier aan te pakken maak je de dingen weer wat interessanter voor jezelf. Je bent toe aan wat meer uitdaging, er is niets mis met dit zelf creëren.

Persoonlijk: Hoewel je nog wat voorzichtig bent, sta je toch open voor iets nieuws. Wees niet bang om gekwetst te raken, de sterren zijn je goed gezind.

Maagd

Liefde: Ups en downs horen erbij maar zolang jullie begrip hebben voor elkaars situatie en bereid zijn elkaar te steunen komen jullie ook hier samen weer doorheen.

Financiën: Als je meer bezit dan je nodig hebt ben je een gelukkig mens. Probeer hier wat vaker bij stil te staan als je je zorgen maakt om je financiën.

Carrière: Nu is het mogelijk om de eerste stappen te zetten naar je droombaan. Of in elk geval de baan die er het dichtst bij komt. Je kunt nu meer bereiken dan je denkt.

Persoonlijk: Blijf niet te veel hangen in het verleden. Situaties veranderen en jij ook. En wel in je voordeel.

Weegschaal

Liefde: Het is belangrijk om een compromis te sluiten. Beide partijen dienen water bij de wijn te doen, tenzij één van beiden de ander helemaal tegemoet wil komen, maar die kans is klein.

Financiën: Financieel gezien wordt het een krappe week voor je. Gelukkig weet je zelf hoe je deze dip snel weer te boven kunt komen; je hebt eerder met dit bijltje gehakt.

Carrière: Een vertraging maakt je behoorlijk chagrijnig. Helaas is er niets aan te doen. Door je op iets anders te richten kun je de tijd toch nuttig besteden.

Persoonlijk: Probeer jezelf niet voorbij te rennen. Soms is het beter om gewoon even pas op de plaats te doen.

Schorpioen

Liefde: Je bent even met heel andere dingen bezig dan de liefde. Sterker nog, gedoe binnen de familie kan een behoorlijke stempel op je relatie drukken waardoor de romantiek even ver te zoeken is.

Financiën: Als je al plannen had om mettertijd een passief inkomen op te bouwen is dit een goed moment om hiervoor serieus actie te ondernemen.

Carrière: Je plannen hebben werkelijk kans van slagen. Of je nu voor een werkgever werkt of iets voor jezelf wilt beginnen, je ideeën zijn het waard om uitgevoerd te worden.

Persoonlijk: Je thuissituatie heeft momenteel al je aandacht. Je doet je best om het er sfeervol en gezellig te maken en bent ook bereid hier wat extra tijd, moeite en geld in te steken.

Boogschutter

Liefde: Je zou willen dat je partner wat steviger in zijn of haar schoenen stond. Misschien zou je partner dit zelf ook wel willen? Blijf vooral goed en rustig met elkaar praten.

Financiën: De waardering die je krijgt in de vorm van complimenten zou je liever ontvangen in euro’s. Een klus betaalt minder goed dan je had gehoopt of je moet er meer werk voor verrichten.

Carrière: Blijf realistisch in wat je wilt en wat haalbaar is. Soms is het beter afscheid te nemen van bepaalde ideeën en open te staan voor nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk: Status is niet altijd zaligmakend. Heb je werkelijk plezier in wat je doet of zou je persoonlijk toch liever een andere weg in slaan?

Steenbok

Liefde: Je hebt het gevoel dat je geliefde iets voor je verzwijgt. Vraag hem of haar of het wellicht zal opluchten als hij of zij open kaart speelt.

Financiën: Dit is geen goede week om risico’s te nemen, een investering te doen of iets nieuws te beginnen. Het is beter om alles even bij het oude te laten.

Carrière: Je denkt erover na om iets op te pakken wat je eerder ook hebt gedaan. Dit kan een studie zijn die je niet hebt afgemaakt maar het kan ook te maken hebben met een voormalige job.

Persoonlijk: Een vervelende periode komt ten einde, je hebt het ergste achter de rug. Op naar een nieuw begin!

Waterman

Liefde: Onzekerheden spelen op waardoor je minder vertrouwen hebt in de liefde en misschien zelfs ook in je partner. Bekijk voor jezelf of de onzekerheid relevant is, wat je mist en wat je er eventueel zelf aan kunt doen.

Financiën: Je hebt momenteel liever meer vrije tijd dan geld. De kans is groot dat je even een korte break neemt om op adem te komen.

Carrière: Wat meer creativiteit of uitdaging in je werk is geen overbodige luxe. Gaat dit lukken in je huidige baan of sta je open voor iets anders?

Persoonlijk: Geef niet toe aan verleidingen waarvan je weet dat deze niet goed voor je zijn.

Vissen

Liefde: Doordat er iets in je huidige relatie ontbreekt dwaalt je oog steeds vaker af naar iemand anders. Weet je nog wel wat je wilt? Zo ja, onderneem dan stappen in die richting.

Financiën: Hoewel je er financieel goed voor staat is er toch nog iets anders wat je wilt bereiken. Streef je doelen na, het is inderdaad mogelijk om je banksaldo te laten groeien.

Carrière: Alles wat je wilt lijkt te gaan lukken deze week. Uiteraard niet in de laatste plaats dankzij je eigen inzet, maar toch fijn!

Persoonlijk: Geduld is een schone zaak. Alle mooie dingen hebben tijd nodig om te groeien. Besteed er tijd en aandacht aan en het komt goed.