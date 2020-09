Els (66): Mijn leeftijd maakt het sollicitatieproces niet makkelijk, jammer!

Voel jij je leeftijd?

„Zeker niet; ik voel me jonger. Dat komt denk ik omdat ik altijd fanatiek gesport heb. Zo deed ik vroeger onder andere aan tennis, turnen en schoonspringen. Tegenwoordig doe ik aan snelwandelen. Als ik terugkom van een wandeling voel ik me altijd erg goed!”

Heb jij een beautygeheim?

„Na een warme douche smeer ik me in met bodylotion, ik eet gezond - met af en toe een uitschieter natuurlijk - en drink veel water. Toch denk ik dat een jonge uitstraling ook met je genen heeft te maken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, absoluut niet. Meestal word ik tien jaar jonger geschat en zo voel ik me ook. Althans, vaak wel. Ik heb jarenlang gezondheidsproblemen gehad. Lang verhaal kort: ik had een matje tegen een verzakking en die was los gaan zitten zonder dat ik dat wist. Ik kreeg hierdoor onverklaarbare klachten en werd steeds zieker en zwakker. Uiteindelijk belandde ik in het ziekenhuis en hebben ze - drie jaar geleden - het matje verwijderd. Mijn verzakking is nu als het ware ’opgetild’ door bindweefsel. Inmiddels gaat het weer goed met mij!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik heb veel meegemaakt, maar ik probeer altijd positief te blijven. Zo ben ik van mijn eerste man gescheiden en kwam ik daarna mijn jeugdliefde na 30 jaar weer tegen. We waren vier jaar samen, waarvan een half jaar getrouwd, en we hadden het goed samen. Totdat de politie elf jaar geleden op de stoep stond… Mijn man was plotseling overleden aan een aneurysma in zijn buik. Mijn leven stond op zijn kop toen ik besefte dat mijn man nooit meer thuis zou komen. Ik ben er uiteindelijk sterker uitgekomen. Daarom zeg ik altijd: ’Ik ben niet groot, maar mij krijgen ze niet klein’.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat mijn huid slapper wordt, waardoor alles wat meer gaat hangen. Maar ach, dat hoort bij de leeftijd. Ik ben al lang blij dat ik gezond ben en weer lekker in mijn vel zit.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Van dames hoor ik vaak dat ik er verzorgd uit zie. Ik heb lange tijd in de mode gewerkt en vind het leuk om mooie combinaties te dragen. Het hoeft overigens niet veel geld te kosten om je leuk te kleden: eenvoud is vaak heel mooi. Vriendinnen zeggen dat een vuilniszak mij nog goed zou staan. ’Tja, als je het maar leuk weet te combineren’, grap ik dan, haha! Mannen complimenteren mij met mijn lieve uitstraling en mooie bos haar.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, al had ik nog wel een leuke baan willen hebben. Vroeger had ik een bloemenzaak en ik heb dus ook lang in de mode gewerkt. De boetiek waar ik als laatst werkte, stopte er mee. Ik heb er nog even over gedacht om de zaak over te nemen, maar rondom de sluiting speelden mijn gezondheidsklachten. Het was dus niet verstandig. Ik zou het heel leuk vinden om weer aan de bak te gaan in de modewereld, maar mijn leeftijd maakt het sollicitatieproces niet makkelijk. Jammer, want ik heb nog zoveel energie!”

Wat houdt je jong?

„Positiviteit, in beweging blijven en me leuk kleden. Dat zijn de drie dingen waardoor ik mij jong blijf voelen. Verder vind ik het heerlijk om met mijn kleinkinderen te zijn. Als ze bij mij zijn, mogen ze hutten bouwen en kunnen ze zich helemaal uitleven. Ik wil dat ze mij herinneren als een leuke, actieve oma.”

Heb je een levensles?

„Wat er ook gebeurt, probeer positief te blijven. Wees niet bang om fouten te maken, er is altijd licht aan het eind van de tunnel!”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected]