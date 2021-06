Konijn niet meer in een hok: vind jij het terecht dat de Dierenwet is aangenomen?

De partij van Esther Ouwehand wil met de aanpassing dat de veehouderij uiterlijk 2022 is veranderd naar het ’perspectief van het dier’ waarbij ’soortgelijk gedrag leidend’ is. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld dat konijnen niet meer in een hok zitten, maar in de grond kunnen graven en eendenhouders moeten zorgen voor zwemwater. Daarnaast wil de partij dat dieren minder dicht op elkaar zitten en dat zou een enorme impact kunnen hebben op de landbouwsector. Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw heeft gezegd dat ze de precieze gevolgen nog gaat onderzoeken.

Kan dit dan betekenen dat je straks je hond niet meer mag aanlijnen tijdens het uitlaten? Dat is niet duidelijk. Wel heeft SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan Schouten gevraagd of ze het er mee eens is dat het niet zo ver moet komen. Volgens BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft de meerderheid van de Kamer ingestemd met iets waarvan ze de gevolgen niet overzien. Ze vreest het ergste: „Is het uit te sluiten dat straks iemand thuis niet meer één hond mag hebben, omdat honden in de natuur in een roedel leven?”

Op twitter zijn de reacties op de Wet Dieren niet mals. Bij dierenasiels zijn ze bang dat mensen massaal hun konijnen in de vrije natuur zetten of huisdieren naar het asiel brengen. Een ander denkt dat we kunnen rekenen op een lawine van rechtszaken om de Wet Dieren daadwerkelijk aan te nemen. Ook zijn er mensen die het belachelijk vinden dat een demissionair kabinet een wet door kan voeren. En weer anderen reageren cynisch.

