’Máxima zet toon met paars broekpak en knalroze blouse’

De afgelopen dagen liet zij vooral haar ‘recycle’ look zien waarbij ze eerder gedragen outfits toch steeds weer een andere twist gaf. Op deze laatste dag showde ze een knallende nieuwe outfit als afsluiter, een prachtig broekpak in aubergine/paarse kleur, afgestyled met een knalroze blouse en een dito haarband met prachtige borduursels.

Het broekpak van Máxima

Het broekpak zelf zit als gegoten en is zowel zakelijk als stoer en daarmee zet onze Koningin toch maar weer de toon. Bovendien zullen we ongetwijfeld het pak regelmatig weer terug zien komen bij andere gelegenheden of ze zal de broek of de blazer een keer los van elkaar dragen.

Tip: eigenlijk zou iedere vrouw zo’n handig pak in de kast moeten hebben deze winter, omdat het op zoveel manieren te dragen is en dus zeer multifunctioneel is. Bijvoorbeeld met een coltrui en gekleurde of juist witte gympen voor een sportieve look of met een kanten top eronder en enkellaarzen voor een avondje uit of een diner. De dieppaarse kleur is een tint die eigenlijk iedereen kan hebben en die direct voor warmte zorgt.

Het geheel kan ook goed met bruintinten worden gecombineerd of met zwart of bijvoorbeeld turquoise. De bordeauxrode mantel die Máxima erover draagt - omdat het toch wat kil is in Zweden - lijkt een oude bekende en ook die zal nog wel even mee kunnen gaan, want deze kleur past overal wel bij. Om het geheel niet te saai te laten ogen heeft onze Koningin gekozen voor een knalroze blouse onder het pak als blikvanger.

Máxima is dol op (broek)pakken weten we intussen en draagt deze vooral graag tijdens werkbijeenkomsten en andere minder formele afspraken, zoals vandaag bij de afsluiting van het Zweedse staatsbezoek. Roze was wel een leidraad deze week, aangezien Máxima meerdere keren in roze voorbij kwam, deze keer dus in een knalkleur roze ter afscheid van het bezoek.

Deze kleur is heel hot dit seizoen en ideaal om basiskleuren mee op te fleuren. Bij modehuis Valentino is het deze winter een en al fuchsia wat de klok slaat, want hun collectie was geheel - van top tot teen - gewijd aan deze vrolijke tint. Het leuke is dat ze het knalroze ook weer terug laat komen in haar chique haarband van het Indiase label NamJosh met opvallende borduursels. Hoewel de haarband nogal duur oogt is deze toch voor slechts zo’n vijftig euro online te koop in vrijwel alle kleuren van de regenboog. Een leuke tip om dit haarsieraad bij diverse outfits te gebruiken! Want blijkbaar wilde Máxima het haar toch ook weleens los dragen, hoewel ze hier regelmatig commentaar op krijgt dat het te rommelig zit. Dat heeft ze op deze manier slim opgevangen door de haarband die het haar goed bij elkaar houdt en ook een flinke windvlaag kan doorstaan.

Accessoires zijn sowieso haar ding want ook het tasje (clutch) en de handschoenen zijn weer afgestemd in paarstinten, net als haar suède schoenen. Al met al kunnen we concluderen dat Máxima ook met een knallende afsluiter Zweden verlaat.

