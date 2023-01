’Alsof een kind bij een traktatie op een mandarijn zit te wachten’

Lachen

„Ik heb er altijd al om moeten lachen, van die linksdraaiende ouders die met de verjaardagen van hun kinderen mandarijnen versieren of een komkommer uit een krokodil carven. Alsof een kind daarop zit te wachten. Een mandarijn krijg je er bij de meeste kleintjes sowieso al met moeite in. Waarom zou het dan als uitdeelsel ineens hoge ogen moeten gooien?

Cake en een lolly

Nee een kind wil chips. Of snoep of een cakeje ofzo. Afgelopen vrijdag trakteerde ons dochter van (nu dus) 9. Cake met daarin een mini-lolly en een paardenprikker. Ik ben ooit creatiever geweest, daarover geen twijfel, maar dit is wat ze wilde en het is haar verjaardag. Ik ben er niet zo moeilijk in, integendeel. Een beetje gezonde opvoeding valt of staat niet met die ene keer uitdelen in het jaar.

Feest

Er gaan al langer stemmen op om het uitdelen op scholen aan banden te leggen. Op veel scholen heerst er al een strikt traktatiebeleid. Je komt er alleen nog in met een wortel of kerstomaat met ogen en op sommige scholen willen ze het uitdelen helemaal verbieden. Feest zou ’m niet in lekker eten zitten. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Als feest érgens in zit, dan is het wel daarin!

Waanzin

Waar je over kinderen nog zou kunnen stellen dat die nog moeten worden opgevoed, wil een Britse onderzoeker ook paal en perk gaan stellen aan de feestvreugde op het werk. Volwassen mensen die taart eten op kantoor; het is vragen om een vroege dood. ’Taart eten is het nieuwe roken’, aldus professor Susan Jebb. Met het verleiden van je collega’s tot het eten van zoetigheid, ben je net zo slecht bezig als iemand passief laten meegenieten van een sigaret. Wat een waanzin.

Ander verhaal

Waar wij met z’n allen een groot probleem mee hebben, is naar mijn mening maathouden. Supersizemenu’s, iedere week all you can eat, xxl porties vlees, broodjes met zesdubbel beleg, bodemdrift als je een zak chips te pakken hebt, stukken taart afsnijden waar je met een heel gezin van kan eten: why? Je gaat echt niet dood van een taartje in de week. Het begint echter een ander verhaal te worden als je twee stukken pakt ’omdat er nog over is’. En als je dan thuis ook nog eens een pak koekjes wegsnaait, moet je niet gek op staan te kijken dat die weegschaal steeds verder uitslaat.

Betutteling

Ik vind ingrijpen van de overheid op het gebied van roken niet meer dan logisch. Daar moeten we onze kinderen tegen beschermen – alles voor een rookvrije generatie. Hetzelfde geldt voor alcohol; ook dat verdient opvoedkundig alle aandacht. Een suikertax, daar kan ik me ook nog in vinden. Maar dat er een verbod komt op een gebakje op de werkvloer? Nee, dat is echt next level betutteling en je lost er ook niets mee op.

Radijsroosje

De Britse professor heeft echter goede hoop: ’Het is wennen, maar het helpt bijvoorbeeld al als je afspreekt dat de traktaties minder zoet en vet zijn. Skip bijvoorbeeld slagroom of vette crèmes en werk meer met vruchten.’ Ik zie een nieuwe markt: gezonde traktaties voor volwassenen. Websites met kekke inspiratie-uitdeelsels. Zie jij jezelf al lopen met een radijsroosje? Of een gembershotje uit een nagemaakt mini-wijnflesje? Nee. Ik dus ook niet…”

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.