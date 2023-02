Daghoroscoop 3 februari - Sterrenbeeld Waterman: ’Een puike dag voor de liefde’

VANDAAG JARIG

Ook als jouw financiële intuïtie puntgaaf is en jouw vooruitzichten goed, moet je aan een toekomst denken die misschien minder rooskleurig is. Focus op kwaliteit en laat mindere opties varen. Reorganiseer jouw financiële situatie, ga er niet van uit dat je altijd geluk hebt, dan komt alles goed.

STERRENBEELD RAM

Er lijkt sprake van commerciële en professionele contacten die de grens kunnen overlappen tussen zakelijk en genoeglijk. Je zult in jouw element zijn. Neem invitaties aan, ook van excentrieke mensen. Begin met een nieuwe studie.

STERRENBEELD STIER

Reserveer tijd en ruimte voor jezelf om jouw gedachten te ordenen. Schrijf eens op wat je nastreeft. Zorg voor een goede balans in jouw privéleven, dan heb je de wereld veel te bieden. Wat wil je zijn? De leider of een volgeling.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Bespreek jouw doelstellingen met mensen die ongeveer hetzelfde voor ogen hebben. Gezamenlijke inspanning werkt inspirerend en dwingt je verder te denken dan de bestaande normen. Profiteer ervan dat men wil samenwerken.

STERRENBEELD KREEFT

Je komt als winnaar uit de bus als jij jouw ideeën goed uitwerkt voor je ze presenteert. Een sterk verlangen naar verandering zal jouw keuzes beïnvloeden en het moet daarom worden afgeraden nu belangrijke beslissingen te nemen.

STERRENBEELD LEEUW

De noden van een partner kunnen de dag domineren en je onder druk zetten. Hoewel financiën veelbelovend lijken is het verstandig je nu niet vast te leggen. Je kunt details over het hoofd zien of ze worden bewust achter gehouden.

STERRENBEELD MAAGD

Dankzij de hulp van anderen kun je veel goed werk doen. Werkgevers moeten goed personeel waardering tonen. Werknemers moeten bewijzen dat zij hun functie waard zijn. Werkzoekenden kunnen nu een baan vinden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Stel je flexibel op en blijf tijdens gesprekken geduldig. Iemand kan jouw tijd verspillen door op details te hameren waardoor vooruitgang zal stagneren. Als je zegt wat je denkt en vindt, kun je de situatie beïnvloeden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Pas op als mensen plannen en ideeën hebben waar ze je bij willen betrekken. De kans is groot dat ze iets verborgen houden. Stel vragen. Je kunt geselecteerd worden voor een baan in de mode- of designbranche die je wel ziet zitten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan een drukke dag worden waarop veel informatie wordt uitgewisseld. Mentaal sta je op scherp, dus doe die dingen die een oordeel of analyse vereisen. Je kunt vandaag indruk maken op degenen die je wilt imponeren.

STERRENBEELD STEENBOK

Een gezegende dag voor mensen met geloof, hoop en visie. Privé omstandigheden zien er goed uit; wees dankbaar, want vanzelfsprekend is voorspoed niet. Steek de handen uit de mouwen en zorg dat beminden niets tekortkomen.

STERRENBEELD WATERMAN

Positieve invloeden begunstigen jouw creativiteit en zorgen voor succes. Ontwerpers zullen geïnspireerd zijn. Tegen het eind van de dag kunnen emoties gaan opspelen; mijd elke vorm van discussie. Een puike dag voor de liefde.

STERRENBEELD VISSEN

Het kan een fantastische dag worden als je eigen baas bent; je kunt ineens haarscherp zien wat je moet doen om zakelijk te slagen. Grondig marktonderzoek en doelgerichte promotiecampagnes zullen geld opbrengen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.