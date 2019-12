Blaas je gasten weg met deze spannende smaken!

Chocolate in stock

(Alcoholvrije cocktail) 1 l water ~ 15g + 10 g cacaonibs ~ 3 g gelatine ~ 150 g pure chocolade (70%) ~ 50 g eiwit ~ Voor decoratie: cacaonibs en eventueel ijsblokjes

Verwarm het water tot 50 °C. Haal de pan van het vuur, voeg 15 g cacao nibs toe en laat ongeveer 2 uur trekken. Zeef het water en breng het aan de kook. Los intussen de gelatine op.

Haal de pan van het vuur en los eerst de pure chocolade en daarna de gelatine erin op. Schenk in een schaal en plaats in de diepvries tot de chocoladebouillon volledig is bevroren. Laat de chocoladebouillon ontdooien. Schep het gegeleerde deel eraf en gooi dat weg. Breng de bouillon weer aan de kook, voeg het eiwit toe en laat ongeveer 5 minuten staan tot het eiwit is gestold. Schenk de bouillon door een zeef of een koffiefilter. Drink de bouillon warm of laat afkoelen en serveer met ijsblokjes en gecrushte cacaonibs ter decoratie.

Sirène

875 ml water ~ kruiden en/of specerijen naar keuze, zoals verveine, basilicum, steranijs en kardemom ~ 75 g cacaonibs ~ 10 g cacaodoppen ~ 150 g kristalsuiker ~ bladgoud

Breng het water aan de kook en laat afkoelen tot ongeveer 20 °C. Hak de kruiden en/of specerijen fijn en voeg ze met de cacaonibs en de cacaodoppen aan het water toe. Laat de smaken minstens 12 uur infuseren. Zeef het water en weeg af tot 850 g. Voeg de kristalsuiker toe en roer totdat deze is opgelost. Giet het mengsel in lollymallen met een vorm naar keuze, leg een lollystokje in elke vorm en zet de mallen in de diepvries. Los de ijslolly’s uit de vorm, verpak ze in bladgoud en maak je favoriete cocktail er nog lekkerder mee.

Insomnia

Voor de ganache: 225 ml slagroom ~ 20 g koffiebonen ~ 150 g pure chocolade ~ Voor het beslag: 125 g ei ~ 65 g eigeel ~ 75 g kristalsuiker ~ 180 g boter ~ 180 g pure chocolade ~ 75 g bloem

Verwarm voor de ganache de slagroom tot ongeveer 50 °C. Haal het pannetje van het vuur, voeg de koffiebonen toe en laat ongeveer 1 uur trekken. Zeef de slagroom en weeg 175 g af. Breng de slagroom aan de kook, haal het pannetje van het vuur en los de pure chocolade in de slagroom op. Laat de ganache afkoelen en doe in een spuitzak. Klop voor het beslag het ei met het eigeel en de kristalsuiker luchtig. Smelt intussen de boter en los hierin de pure chocolade op. Zeef de bloem twee keer. Spatel eerst het chocolademengsel en vervolgens de bloem door het eimengsel en doe het beslag in een spuitzak. Spuit het beslag in met bakspray ingevette koffiekopjes; zorg voor een klein kuiltje in het midden en houd wat beslag apart. Spuit elk kuiltje vol met de ganache en dek af met beslag. Bak de chocoladetaartjes ongeveer 10 minuten in een op 185 °C voorverwarmde oven. Serveer direct.

Lagana al cioccolato

360 g pastabloem ~ 80 g cacaopoeder ~ 3 g fijn zout ~ 250 g ei ~ 40 g eigeel ~ 12 ml olijfolie ~ Voor de vulling: 100 g roomkaas ~ 10 g poedersuiker ~ 10 g citroenrasp ~ Voor het melkschuim: 100 ml volle melk ~ 10 g citroenrasp ~ Extra: extra vièrge olijfolie ~ basilicumcress ~ 20 verse frambozen

Zeef voor het deeg de bloem twee keer. Meng de bloem met de overige ingrediënten voor het deeg in de kom van een tafelmixer met vlinderhaak en kneed tot een soepel en elastisch deeg. Dek het deeg af met plasticfolie en laat 30 minuten op kamertemperatuur rusten. Meng intussen voor de vulling de roomkaas met de poedersuiker en het citroenrasp en doe in een spuitzak. Rol het pastadeeg met behulp van een pastamachine dun uit. Leg het op je werkblad en bestrijk een kant van het deeg met water.

Spuit met voldoende tussenruimte 18 dopjes van de vulling op de bevochtigde helft. Klap de andere helft eroverheen en steek er met een raviolisteker ravioli uit. Breng een pan met licht gezouten water aan de kook. Voeg de ravioli toe en kook deze in ca. 4 minuten gaar. Verwarm intussen voor het schuim de melk tot 50 °C. Haal het pannetje van het vuur, voeg de citroenrasp toe en schuim op met een staafmixer. Giet de ravioli af en verdeel ze over zes borden. Besprenkel met je lekkerste olijfolie en garneer met het schuim, de frambozen en basilicumcress.

Crunchy baked chicken

Voor de krokante kippenhuid: de huid van een hele kip ~ zwarte peper ~ fijn zout ~ Voor de flan: 500 ml volle melk ~ 50 g ei ~ 10 g eigeel ~ 90 g kristalsuiker ~ 50 g zetmeel ~ 50 g witte chocolade ~ Extra: chilipoeder

Schraap voor de krokante kippenhuid het eventueel aanwezige vet van de huid. Bestrooi met peper en zout naar smaak, leg de huid op een met bakpapier beklede bakplaat en strijk glad. Dek af met een tweede vel bakpapier en een tweede bakplaat. Bak de kippenhuid in ca. 20 minuten in een op 180 °C voorverwarmde oven goudbruin en krokant. Breng intussen voor de flan de melk aan de kook. Meng het ei, het eigeel, de kristalsuiker en het zetmeel. Meng een beetje van de hete melk door het eigeelmengsel en meng dit weer door de rest van de hete melk. Breng aan de kook en haal direct van het vuur. Meng de witte chocolade erdoor en giet uit in 6 kleine ovenschaaltjes (van ca. 125 ml). Haal de kippenhuid uit de oven, laat afkoelen en breek in stukjes. Verhoog de temperatuur van de oven naar 190 °C en bak de flans ongeveer 20 minuten tot de bovenzijde mooi gekleurd is. Laat de flans iets afkoelen. Steek in elke flan een stukje krokante kippenhuid en bestrooi met chilipoeder naar smaak.

Voor chocoholics

In het prachtig vormgegeven kookboek Chocolaterie deelt chocolatier en meester-patissier Hidde de Brabander alle geheimen rondom het maken van chocoladegerechten. Met de specifieke smaak, geur en textuur van chocola kun je veel meer kanten op dan je denkt. Oók de hartige. Met recht een chocoladebijbel. (€ 39,99, Kosmos Uitgevers)

