Kaleigh: ’Ik dook met een wildvreemde het bed in, heerlijk!’

Breuk

„Ik heb zes jaar een vaste relatie gehad. Berend en ik stonden op het punt te gaan trouwen en we hadden het al over kinderen, toen hij mij van de ene op de andere dag vertelde dat hij het niet meer zag zitten.

’Koudwatervrees voor het echt gesettelde leven,’ zei mijn moeder. Ze was ervan overtuigd dat hij bij mij terug zou komen. Ik wist wel beter. Hij had een ander. Een paar weken na de breuk biechtte hij dat inderdaad op. Hij was verliefd geworden op een oud-studiegenoot.

Avances

Ik was kapot van verdriet en heb mezelf maandenlang in slaap gehuild. En toen ging de knop om. Ik zou niet mijn hele leven blijven treuren om Berend. Hij was leuk en ook echt wel de man met wie ik oud wilde worden, maar er waren vast wel meer leuke mannen te vinden.

Ik heb nooit tekort aan aandacht gehad, maar ik ging op geen geen enkele avance van een andere man in. Ik had immers een relatie! Maar nu dat niet langer aan de orde was, kon ik mijn gang gaan.

Knipoog

Ik zou gaan terugflirten. En dat was al meteen een groot succes. Het gebeurde bij het koffietentje bij mij om de hoek. Ik woon in de stad in een wijk waar veel hippe mensen wonen. En heel knappe mannen.

Hij stond voor me in de rij en gaf me een knipoog toen hij me zag. Ik lachte verleidelijk terug. Daarna hadden we nog een paar keer oogcontact en toen hij zijn koffie kreeg en al had afgerekend, stelde hij voor buiten even op me te wachten.

Seks

De man stelde zich voor als Jur. Het voelde totaal niet ongemakkelijk. We kletsten vanaf de eerste seconde met elkaar alsof we al jaren vrienden waren. We bleken allebei een vrije dag te hebben.

Ik was op weg naar de sportschool, maar dat kon best even wachten. ’Kom je even mee naar mijn huis?’ hoorde ik mezelf vragen. Ik wist niet dat ik zo brutaal durfde te zijn. Jur liet zich dat geen tweede keer zeggen. Het was heel duidelijk dat we allebei seks wilden.

Beest

Bij binnenkomst lieten we er geen gras over groeien. Ik ben blij dat ik een opgeruimd persoon ben en de deur niet verlaat zonder mijn bed op te maken. We ploften erop neer en konden niet van elkaar af blijven.

Lichamelijk gezien was deze man alles wat ik in een droomman zocht. Hij kleedde zich goed, had prachtige lichte baardgroei en felblauwe ogen. En hij was een beest in bed; wat een heerlijke minnaar.

Datingsites

Na afloop hebben we nog een tijdje op mijn balkon zitten praten. Jur bleek bij mij om de hoek te wonen en net als ik sinds kort single. Hij had dit ook nog nooit gedaan, zei hij. Hij zat zelfs niet op datingsites.

Ik vond het moeilijk dat te geloven gezien zijn gedrag, maar aan de andere kant: ik had het ook nog nooit gedaan. Onze ontmoeting is nu twee maanden geleden en Jur en ik zien elkaar sindsdien dagelijks.

Naakt

Je zou kunnen zeggen dat we een relatie met elkaar hebben, maar zelf hebben we het nog liever even over ’een aftastende fase’. We zijn allebei teleurgesteld door onze ex-partners en vinden vertrouwen een lastig punt.

Ik geniet ervan als ik bij hem ben en ik merk aan mezelf dat ik met de dag verliefder begin te worden. Mocht wat we hebben voor altijd blijven, dan is dat in elk geval een leuk verhaal voor later. Wij lagen letterlijk een half uur nadat we elkaar ontmoetten naakt in bed.”

Jij op Vrouw

