Perkedel Ayam Giling... Ofwel: aardappel/kip-kroketjes!

Perkedel Ayam Giling Ⓒ Foto: Uitgeverij Good Cook

Mijn favoriete maand nadert. Want: Sinterklaas, Kerstmis, Oud & Nieuw... Kom maar door met die feesten! Vorig jaar vielen ze door mijn ziekte allemaal in het water, nu vier ik ze dubbelop! Met man, kinderen en schone kinderen, want zonder hen ben ik nergens.