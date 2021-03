Mechteld (52): ’Dáárom stem ik op… de VVD’

„Mijn belangrijkste motivatie om op de VVD te stemmen is het coronabeleid. Ik heb vertrouwen in de huidige aanpak en zou willen dat het op deze manier door blijft gaan. Een nieuwe constructie, met een nieuwe leider, voor het aanpakken van de crisis zorgt alleen maar voor onrust. Voor mij voelt het huidige coronabeleid onder leiding van Mark Rutte safe.”

Ondergeschoven kindje

„Het is goed dat de VVD wil zorgen dat er weer zoveel mogelijk mensen aan het werk komen op de arbeidsmarkt. Ze houden zich heel erg bezig met het creëren van een goed klimaat voor de ondernemers. Ik vind dat, helemaal in deze tijd, ontzettend belangrijk. Een ander belangrijk punt voor mij is dat de VVD de nadruk legt op een sterke Europese Unie. Ik zou niet op een partij stemmen die de rol van de EU kleiner wil maken. Daarnaast is misschien wel het belangrijkste punt het aanpakken van de klimaatcrisis. Ik heb vier kinderen en maak me oprecht zorgen over hoe het straks zal gaan als we nu niets aan de klimaatproblemen doen.”

„Wat betreft cultuur kan de VVD nog wel wat meer doen. Ik ben actrice en heb mijn eigen theatergezelschap. De aandacht die ze besteden aan deze sector is te mager. Eigenlijk is de cultuursector het ondergeschoven kindje van de VVD.”

Woningen

„Ik vind dat er bijgebouwd mag worden als oplossing voor de woningnood, maar tover dan eerst die lelijke leegstaande bedrijfspanden om tot leuke duurzame appartementen. De natuur moet niet wijken voor woningen. Er is vast een andere creatieve oplossing te bedenken. Ik vind het wel goed van de VVD dat ze zeggen dat banken minder star moeten zijn wat betreft hypotheken voor starters. Het is belachelijk dat het voor starters allemaal zo moeizaam gaat. Banken kunnen best meebewegen en kijken naar de kansen in de toekomst van de starters.”

Het merk ’Mark Rutte’

„Eigenlijk is Mark Rutte corona op dit moment. Hij wordt gezien als de leider van de crisis. De VVD zet te veel in op het merk ’Mark Rutte’. De standpunten van de VVD worden hierdoor ondergesneeuwd. Ik snap het wel, want in tijden van crisis schaart men zich achter een sterke leider, in dit geval Mark Rutte. Het is logisch dat de VVD dat wil uitdragen. Het valt me sowieso op dat alle partijen deze verkiezingen mikken op lijsttrekkers.”

Mijn stem

„Ik ga stemmen op Ockje Tellegen. Ik ken haar persoonlijk en vind daarnaast dat vrouwen elkaar moeten steunen. Zij krijgt mijn stem, omdat ik bij haar het gevoel heb dat ze doet wat ze zegt. Ik heb vertrouwen in haar.”