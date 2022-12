Premium Het beste van De Telegraaf

Feuilleton Dagboek van een Minnares deel 370: ’Ik heb met minstens 100 mannen seks gehad’

Kopieer naar clipboard

„Ik durf niet te zeggen dat ik weleens een parenclub bezoek.”

Laura is begonnen met intermittent fasting, maar het valt haar zwaar, zeker zo vlak voor de feestdagen. Ook is ze in de sportschool aan het trainen met de knappe Foppe.