Weekmenu #2 van de VROUW Lekker in je vel-challenge 2021

Deze week gaan we ons richten op ons immuunsysteem. Best belangrijk om daar goed voor te zorgen in deze tijd, toch? Er zijn verschillende manieren waarop je jouw immuunsysteem kunt versterken, bijvoorbeeld door: gezond en gevarieerd te eten, voldoende te bewegen, te zorgen voor een goede nachtrust en door te ontspannen (door aan yoga te doen, te mediteren of te lezen).

Voor wat betreft het eten kun je je immuunsysteem natuurlijk ondersteunen met allerlei voedingssupplementen. Een betere optie is om je lichaam gewoon goed te voeden! Daar gaan we deze week dus mee verder.

Weekmenu #2 en boodschappenlijstje

Lekker in je vel-challenge weekmenu #2

Lekker in je vel-challenge boodschappenlijstje #2

Deze menu’s komen uit het speciale VROUW Lekker in je vel-challenge receptenboek. Daarin vind je alles over deze vierweekse challenge én allerlei handige tips van Isa, Medina en verschillende specialisten. Het volledige boek is hier gratis te downloaden. Leuk om te hebben en... als je ’m downloadt, maak je kans op verschillende prijzen!

Word ook lid van de besloten Facebookgroep en/of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief!