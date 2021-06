’Ik haat de poes van mijn vriendin’

Lieve Sabine, mijn vriendin heeft een kat en ik haat dat beest. We zijn al twee jaar samen en ze had ’m al toen ik haar leerde kennen. De eerste keer dat ik bij haar thuis kwam en nietsvermoedend op de bank zat, werd ik uit het niets achterlangs aangevallen, maar zij wuifde het weg met de mededeling dat het beest gewoon een beetje moest wennen aan mannelijk bezoek. Nu zijn we al heel wat bezoekjes verder en ik moet uitkijken waar ik loop, want regelmatig heeft het monster het op mijn voeten gemunt. Mijn vriendin behandelt hem als een soort kind en we kunnen dus nooit spontaan een weekendje weg, want er moet altijd oppas gevonden worden voor het valse kreng. Dat is dus hartstikke moeilijk, want dat beest is bezeten. Ik vind haar veel te leuk om de relatie te beëindigen om die k*tkat, maar wat moet ik doen? Zij vindt eigenlijk dat ik me niet aan moet stellen, maar ik moet er dus echt niet aan denken dat we binnenkort samen gaan wonen en dat die stoorzender dan meekomt. Hoe pak ik dit aan?

Sabine: „Je krijgt niet zoveel bijval van onze lezeressen op de VROUW Facebookpagina. De meeste vrouwen zijn het er toch wel over eens; de kat was er eerder dus brievenschrijver daar is het gat van de deur. „Van zo’n huistiran kun je het niet winnen. En zo hoort het. Je vriendin heeft de kat niet in huis gehaald om deze in te ruilen voor een man.”, zegt Doree Colenbrander bijvoorbeeld.

En laten we eerlijk zijn; hoe vaak regel jij nou een spontaan weekendje weg? Meestal gaat daar toch wel een dag of wat voorbereiding aan vooraf en dan is het toch niet zo moeilijk om een oppas te vinden die even een bakje eten en drinken klaarzet? Wat me meer zorgen zou baren is het valse gedrag. Maar daar schijn je weer prima trainers voor te hebben. Via de Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen (SPPD) kun je op zoek naar iemand die je misschien kan helpen om kat af te leren dat hij of zij je aanvalt. Ik denk namelijk niet dat je van je vriendin mag verwachten dat ze afstand doet van haar kat voor jou. Of je neemt het advies van Jacqueline Werner aan „Je dier is je kind. Maar dat begrijpen alleen mensen die ook van dieren houden. Gewoon lekker latten. Had ik ook moeten doen achteraf.”

