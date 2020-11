10 superleuke voorleesboeken!

1. Raad eens hoeveel ik van je hou (Samuel McBratney)

„Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets héél belangrijks vertellen.” Kleine Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel van elkaar en willen dat maar wat graag aan elkaar laten weten. Raad eens hoeveel ik van je hou is een prachtig uitgevoerd prentenboek dat de harten van miljoenen mensen al heeft betoverd. Deze klassieker mag niet in jouw boekenkast ontbreken.

(Uitgeverij Lemniscaat)

2. De mooiste vis van de zee (Marcus Pfister)

Regenboog is de állermooiste vis van de zee. Maar hij is zo trots op zijn prachtig gekleurde schubben dat hij al zijn vriendjes heeft weggejaagd. Nu is hij ook de eenzaamste vis van de zee. Wanneer hij beseft dat hij geen enkele vriend meer heeft, besluit hij één van zijn schubben weg te geven… Een prachtig verhaal over het belang van vriendschap.

(Uitgeverij De Vier Windstreken)

3. Wie heeft er op mijn hoofd gepoept? ( Werner Holzwarth)

Een verhaaltje over de zoektocht van een kleine mol die wil weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept. Het zal je maar gebeuren dat je wakker wordt met een verse drol op je hoofd. Is het de duif? Of het paard? Of toch die geit? Nee? Het varken dan? Iedereen zegt dat hij het niet gedaan heeft. Totdat de mol twee strontvliegen tegenkomt…

(Vries-Brouwers Uitgeverij)

4. Rupsje Nooitgenoeg ( Eric Carle)

Rupsje Nooitgenoeg... Wie kent dat grappige, groene beestje nou niet? Het verhaal van het altijd hongerige rupsje is al decennia wereldberoemd. Op een mooie dag kruipt Rupsje Nooitgenoeg uit zijn ei. En hij heeft ontzettende honger! Hij eet en hij eet, totdat hij een grote dikke rups is geworden. En dan bouwt hij een mooi huisje om zich heen…

(Gottmer Uitgevers Groep)

5. Pinkeltje ( Dick Laan)

Pinkeltje Witbaard is geen kabouter, maar gewoon een klein mannetje zo groot als je pink. Hij werd in 1939 in het leven geroepen door Dick Laan en speelt de hoofdrol in de gelijknamige kinderboekenreeks Pinkeltje. Samen met zijn maatjes maakt hij veel avonturen mee. Er zijn maar liefst 29 delen, dus (voor)leesvoer genoeg!

(Uitgeverij Van Holkema & Warendorf)

6. De Gorgels (Jochem Myjer)

’s Nachts wanneer iedereen slaapt, ontwaken de Gorgels en op een nacht zit er eentje op het bed van Melle (zoals overigens ook Jochems echte zoontje heet). Overdag slapen de Gorgels zodat ze ’s nachts voor hun Mensenkind kunnen zorgen. Ze beschermen de kinderen tegen de griezelige Groenlandse Brutelaars. Samen met zijn vader besluit Melle om de Gorgels een handje te helpen.

(Uitgeverij Leopold)

7. De Gruffalo ( Julia Donaldson)

Muis komt op zijn reis door het donkere bos allerlei gevaarlijke dieren tegen. Maar hij houdt zijn vijanden op een slimme manier op afstand. Hij probeert ze bang te maken met een angstaanjagend monster… de Gruffalo. Muis hoeft niet bang te zijn voor de Gruffalo, die heeft hij namelijk zelf verzonnen! Maar... is dat wel zo?

(Uitgeverij Lemniscaat)

8. Eén voor jou, twee voor mij (Jörg Mühle )

Dit prentenboek helpt je kindje eerlijk te leren delen. Beer vindt drie heerlijke paddenstoelen. Samen met zijn vriend Wezel wil hij deze opeten. Ze gooien ze in de pan maar beseffen dan dat ze drie paddenstoelen hebben en ze zijn maar met zijn tweeën. Hoe moet dat nou?

(Gottmer Uitgevers Groep)

9. Gewoon zoals je bent ( Jonny Lambert)

Het olifantje Snuf moet netjes in de rij van de kudde olifanten lopen, maar dat vindt hij erg moeilijk. Er is ook zoveel te zien! Zoals de mooie prikhoorns van de Gnoes of de hap-hap-tanden van Krokodil. En kijk eens naar die lange steltpoten van Giraf. Maar Snuf heeft helemaal geen prikhoorns of lange benen nodig. Hij is al heel speciaal van zichzelf…

(Veltman Uitgevers)

10. Dikkie Dik ( Jet Boeke & Arthur van Norden)

Generaties kinderen zijn met hem opgegroeid: Dikkie Dik, de oranje kater van Sesamstraat. Al meer dan veertig jaar beleeft de liefste rode kat van Nederland samen met zijn vriendjes allerlei gekke en grappige avonturen. Ontdek samen met jouw kleine de nieuwe verhaaltjes, of herlees de oude verhaaltjes waarmee je zelf bent opgegroeid!

(Gottmer Uitgevers Groep)