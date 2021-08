’Ik zie overal vrouwen als krolse katten achter mannen aanlopen’

‘Tempa’ bestaat al sinds 2002, maar omdat ik toen met mijn elf lentes nog niet tot de doelgroep hoorde, begon mijn reality-avontuur tien jaar later met Oh Oh Cherso. Jokertje, Matsoe Matsoe, Sterretje, Kabouter, Sniper, Little Princess en natuurlijk Barbie trokken met zijn zevenen naar de Griekse zon om Chersonissos op zijn kop te zetten. Slapen, drinken, feesten en seks - en dat op repeat (en shuffle)... ik kreeg geen genoeg van het ongegeneerde ‘aapjes kijken’ en zat iedere keer weer aan de buis gekluisterd.

Wildgroei

Inmiddels is er een soort wildgroei aan reality-formats ontstaan. Love Island, Ex on the Beach, de Bachelor, Temptation Island - en dan vaak ook nog de Amerikaanse en Britse varianten hiervan. Overal waar ik kijk zie ik vrouwen als krolse katten achter mannen aanlopen en mannen die volledig overgenomen lijken te zijn door de wil van de bobbel in hun broek.

Heel eerlijk? Ik houd het allemaal niet meer bij. En dat wil ik ook niet. Want hoewel ik niet vies ben van een likje drama en ik als eerste klaar sta om iedere domme actie van commentaar te voorzien, heb ik het ook wel een beetje gehad.

Veknipt beeld

Als je zou uitgaan van wat je in programma’s ziet, zou je denken dat niemand van mijn leeftijd meer doet dan aan de lopende band vreemdgaan, seks hebben met alles wat los en vast zit en langs de kliniek gaan voor het nodige spuit en lakwerk. Geen wonder dat anderen zo’n verkeerd beeld hebben van mijn generatie.

En niet alleen anderen, trouwens. We kunnen er zelf ook wat van. Want onbewust heeft dat wat je om je heen ziet, toch invloed op hoe jij de wereld ziet en hoe je je leven inricht. Je kan mij niet vertellen dat lipfillers zo immens populair zouden zijn geworden zonder de reality-sterren die het keer op keer promootten.

Reality-taks

Sinds een paar maanden heb ik daarom een reality-taks voor mezelf ingesteld. Zodra ik merk dat ik mezelf ga vergelijken met de vrouwen die ik in die programma’s zie, is het leuk geweest. Aan diversiteit schort het namelijk nogal. Ik zie nauwelijks zwarte vrouwen, niemand met een beperking en zo goed als geen plus size heren en dames.

Een tijdje terug werd Love Island de hemel in geprezen omdat het Rosa een plekje in de villa had gegeven. Nou, whoehoe, applaus. De meid had misschien net maat 40. Daarmee zijn we er nog lang niet.

Tegenhanger

Nu kun je natuurlijk zeggen: ‘Als je het niet leuk vind, kijk je toch niet.’ Maar dat is het niet. Ik vind het wél leuk en als de werkdag straks voorbij is, weet ik niet hoe snel ik Videoland erbij moet pakken om de eerste twee afleveringen van Temptation Island achterover te drukken.

Ik zou het alleen nóg leuker vinden als er een ook tegenhanger was. Ik heb zo’n behoefte aan een programma waarin ik allerlei verschillende mensen van mijn leeftijd goede dingen zie doen, dingen die ertoe doen. Lieve programmamakers… wanneer komt dat er?