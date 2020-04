Daghoroscoop 23 april

VANDAAG JARIG

De invloed van Uranus op uw leven dit jaar levert een gemengd beeld op. Dat zullen alle Stieren ervaren, maar vooral degenen die hun verjaardag vieren tussen 21/4 en 1/5. Het leven zal opwindend maar ook onvoorspelbaar verlopen. Er zullen dingen gebeuren die u niet kunt bedenken.

RAM

De kans bestaat dat u voor uw werk moet verhuizen. Verdiep u in de mogelijkheden. Organiseer werk en huishouden zo efficiënt mogelijk. Wijs een financieel aanbod dat te mooi klinkt af. Schaf op dit moment geen dure spullen aan.

STIER

Zet geld opzij voor de toekomst. Misschien kunt u later niet met geld smijten maar u kunt de oude dag wel opleuken met een appeltje voor de dorst. Speel op safe als u investeert. Blijf met klanten in gesprek, ook al hebt u geen zin.

TWEELINGEN

Een zakelijk voorstel kan in eerste instantie aantrekkelijk lijken maar op lange termijn te veel van u vergen. Vriendschap en liefde vormen een zware combinatie. Shop rond als u een kostbare aankoop overweegt; let op kwaliteit.

KREEFT

U kunt wat overgevoelig zijn en daardoor snel gekwetst. Denk eens na over alles wat u automatisch doet en probeer dat automatisme te doorbreken. Uw zelfvertrouwen herstelt als u gevoelens accepteert zonder ze te veroordelen.

LEEUW

Iemand die de boot afhield kan de deur nu op en kier zetten. U ontdekt dat diegene minder onplezierig is dan u dacht. Een negatieve houding kan teerhartigheid verbergen. Benader een lastig probleem op onconventionele wijze.

MAAGD

U wordt beloond als u diplomatiek en geduldig bent en doeltreffend zaken regelt. Doordat u ambitieus bent, maar ook rustig en conservatief levert u het beste werk als u alleen bent. U kunt verrassend veel gewaar worden door een telefoontje.

WEEGSCHAAL

Een prima dag voor uw carrière; let goed op als u op het juiste moment op de juiste plaats bent. U kunt bijv. een mooie koop sluiten doordat u iemand tijdig doorziet of u treft net diegene die over nuttige informatie beschikt.

SCHORPIOEN

U kunt meer dan anders ambitieus en gedreven zijn en zult discipline moeten inzetten om niet overwerkt of gestrest te raken. Verwaarloos uw huiselijk leven en fitness niet. Gebruik uw mentale kracht voor indringende levensvraagstukken.

BOOGSCHUTTER

Neem u voor veel te leren. Volg cursussen en ga op zoek naar antwoorden op de vragen die u bezighouden. U kunt in de nabije toekomst een bekende persoonlijkheid worden. Sta open voor elke nieuweling in uw leven.

STEENBOK

U kunt met extra verantwoordelijkheden en werkdruk te maken krijgen. Focus op de mogelijkheden die deze kans biedt. Laat zien dat u de uitdaging aan kunt en demonstreer uw vaardigheden. Trek in de liefde de stoute schoenen aan.

WATERMAN

In de liefde bent u impulsief en luistert u meer naar uw hart dan uw verstand. U kunt zich sterk aangetrokken voelen tot een nieuweling(e). Geef toe aan uw gevoelens en gebruik uw fantasie, dan wordt het een onstuimige avond.

VISSEN

Blijf diplomatiek tegen ouders en schoonfamilie en bied uw diensten aan. Onderdruk humeurigheid, ook al wellen onprettige herinneringen bij u op. Plan de komende zomer een familiereünie en zet daar vast geld voor opzij.