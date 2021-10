Is menstruatiepijn een geldige reden om school te missen?

De dochter van Marcus Alleyne meldde zich ziek, maar de school vond het verzuim onwettig toen zij erachter kwamen dat het om menstruatiepijn ging. Daarom werd haar verzuim bestempeld als ’ongeoorloofd’.

Leerplicht

In Nederland geldt er leerplicht, wat inhoudt dat kinderen tussen de 5 en 16 jaar verplicht onderwijs moeten volgen. Als zij zonder geldige reden afwezig zijn, is er sprake van ongeoorloofd verzuim, wat niet is toegestaan. Een geldige reden om afwezig te zijn van school is ziekte. Er is dan dus sprake van geoorloofd schoolverzuim, beschrijft Rijksoverheid.

Er is niet vastgelegd hoeveel ziekteverzuim is toegestaan. Wel kan een school in Nederland melding maken bij de leerplichtambtenaar als zij vermoeden dat er in plaats van ziekte eigenlijk sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim.

Menstruatie

In 2019 bleek uit een onderzoek van het Radboudumc dat één op de drie vrouwen niet normaal kan functioneren door menstruatiepijn. Deze vrouwen hebben last van hevige buikkrampen, rugpijn of migraine als gevolg van hun menstruatie. Ook voor schoolgaande jonge vrouwen kan deze hevige pijn een reden zijn om niet naar school te gaan. Zij melden zich dan ziek.

Een menstruatiecyclus duurt gemiddeld 28 dagen. De menstruatie zelf duurt twee tot acht dagen. Voor elke vrouw is de duur anders, maar de pijn kan dus ook dagen aanhouden. Dit zou betekenen dat jonge vrouwen, die maandelijks veel pijn hebben, ook veel school missen tijdens het ziekteverzuim. Als gevolg hiervan kunnen zij een leerachterstand oplopen.

Meningen

De docent van deze Twitteraar vindt verzuim bij menstruatiepijn oneerlijk en vindt dat mannen dan ook een geldige reden mogen ‘verzinnen’ om thuis te blijven. De Twitteraar zelf is het hier niet mee eens.

Deze vrouwen herkennen de hevige pijn tijdens de menstruatie en geven aan dat zij op zo’n moment ook thuis zouden willen blijven.

