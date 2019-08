De Franse camping van Angelique werd van de kaart geveegd

Ⓒ Eigen foto’s

Mensen die een nieuw leven beginnen in het buitenland; het blijft tot de verbeelding spreken. Of het nou gaat om programma's als Ik Vertrek of het momenteel zo populaire Het Spaanse dorp Polopos, vanuit onze comfortabele huiskamers kijken we massaal naar hoe landgenoten alles op alles zetten om elders te slagen. Met het nodige leedvermaak als het allemaal niet zo gaat als gewenst. Maar wat als jouw eigen buitenlandse avontuur (letterlijk) in het water lijkt te vallen? Angelique Moreau vertelt over de dag dat haar Franse camping werd verwoest.