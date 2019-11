Warme lunch op school: doen of niet doen?

Maartje Guikers die met haar bedrijf die maaltijden in Breda verzorgt: „Al sinds 2012 koken wij maaltijden voor de kinderopvang. De kennis en ervaring die we sinds de zomer in Breda opdoen willen we inzetten om andere scholen in Nederland te helpen de stap naar de warme schoollunch te zetten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat kinderen die gedurende hun schooltijd gezond hebben leren eten de toekomstige stoottroepen zullen zijn in de strijd tegen overgewicht en een ongezonde leefstijl.”

Praat mee

