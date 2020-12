Bernard (41): „Er was een leegte in mij, ik voelde me niet gelukkig”

Bernard Raeymaeakers Ⓒ Fotografie Chantal Spieard

Sophie, Stephanie en Bernhard Raeymaekers (41) zijn een drieling. Op hun 25e ontdekten ze dat hun vader niet hun biologische vader is. Vijf jaar geleden kwam er opnieuw een schok: Sophie bleek verwekt met ander donorzaad dan haar broer en zus. Samen vertellen ze hoe verschillend ze hiermee omgaan. Hier is het verhaal van Bernard. Hij is single, yogadocent en mindfulness trainer.