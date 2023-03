’Ik ben 74 en heb de beste seks van mijn leven!’

„Sinds drie jaar ben ik weduwe. Mijn man en ik trouwden toen ik nog maar eenentwintig was. Hij was al een stuk ouder en een soort vaderfiguur. Of ik ooit verliefd op hem was? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Seks hadden we de laatste twintig jaar van ons huwelijk ook niet meer. Daarbij was hij op zijn zachtst gezegd geen romanticus.

First Dates

Na zijn overlijden voelde ik me eenzaam. Ik miste zijn aanwezigheid en het leven van mijn dochters ging ook door. Zij hadden tenslotte een eigen gezin. Kijkend naar First Dates kwam ik op het idee om zelf ook te gaan daten. Maar wel online; in het echt vond ik dat veel te spannend.

Op eigen houtje maakte ik een online datingprofiel aan. Lang heeft dat avontuur niet geduurd. De oudere mannen waren onaantrekkelijk en oersaai en met de jongere versies had ik ook geen klik. Na de zoveelste cliché avance en foto van edele delen, gaf ik het op.

Kriebeltje

De passie en romantiek waar ik zo naar verlangde, parkeerde ik. Totdat ik door een charmante man bij de supermarkt werd geholpen toen het hengsel van mijn tas brak. Hij liep met me mee naar mijn auto en we hadden vervolgens een leuk gesprekje, waarin ik liet blijken dat er geen meneer was die anders mijn boodschappen deed. En toen vroeg hij of ik misschien zin had om een keer koffie te drinken.

Dat deze knappe vreemdeling mij blijkbaar best aantrekkelijk vond, zorgde voor een kriebeltje in mijn buik. Hij had een accent en bleek Schots te zijn, gescheiden en vader van twee zonen. En… hij was twintig jaar jonger dan ik. Zijn ex was ook ouder. Rijpere vrouwen vindt hij sexy, vertelde hij.

Het bleek heel goed tussen ons te boteren. Hij was niet alleen knap, maar ook een goede gesprekspartner. En, zoals later bleek, een geweldige minnaar! Eindelijk kreeg ik de passie waar ik al die jaren zo naar had verlangd. Ik kon geen genoeg van hem krijgen.

Wind van voren

Toen mijn dochters op bezoek kwamen voor mijn verjaardag, zei de jongste bij binnenkomst: ‘Mam je straalt helemaal.’ Ik loog dat ik nieuwe make-up had gebruikt. Ze moesten eens weten, giechelde ik in mezelf.

Terwijl ik de taart uit de keuken pakte, ploften de dames op de bank. ‘Mam, van wie is deze zwarte ballenknijper? Getver!’ krijste mijn oudste ineens, nadat ze een mannenslip uit een plooi van de bank had gegrist. Ik voelde dat ik rood aanliep. Mijn minnaar was de avond ervoor langs geweest met een fles champagne om mijn verjaardag alvast in te luiden. Dat die onderbroek was blijven liggen… wat stom!

Er zat niets anders op dan alles op te biechten. Toen ik uitgepraat was, kreeg ik van beiden de wind van voren. Ze vonden het walgelijk en vooral ontzettend raar dat ik met een jongere man het bed deelde. Het werd de kortste verjaardagsvisite ooit!

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en zijn ze iets bijgedraaid, maar om nou te zeggen dat ze blij voor me zijn... Het maakt me eerlijk gezegd ook niets uit. Ik ben 74 en heb de beste seks van mijn leven! Misschien zijn ze stiekem wel een beetje jaloers.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

