Nog geen idee voor het avondeten? Visburger met zeekraal!

Bereidingswijze

Verwarm de olie in een antiaanbakpan en bak de kabeljauwburgers gaar. Controleer de bereidingstijd op de verpakking. Snijd de burgers in de lengte doormidden. Verwarm de zeekraal samen met het water kort in een pan. Doe alle ingrediënten in schaaltjes en serveer met de broodjes.

Ingrediënten

1 el plantaardige olie

4 kabeljauwburgers (400 g)

100 g zeekraal

1 el water

4 el remouladesaus

4 el kappertjes

1 zakje veld- of ijsbergsla

6 ciabattabroodjes, afgebakken en nog warm

