Moeten we bang zijn voor een 2de coronagolf?

Sinds op 1 juni veel maatregelen zijn versoepeld lijken er steeds meer momenten te ontstaan waarop we nogal ’losjes’ omspringen met de gestelde coronamaatregelen. En het ís ook best lastig om tijdens het boodschappen doen ook daadwerkelijk 1,5 meter afstand te houden. Nu de terrassen weer open zijn, zorgt ook in de horeca de 1,5 meterregel voor problemen.

Dat ’loyaal’ omspringen met de maatregelen lijkt niet alleen voor de 1,5 meterregel te gelden. Zo zat Douwe Bob (27) afgelopen weekend met zijn gitaar op het strand van Terschelling (waar eerder Oerol werd afgeblazen), omringd door publiek. Het leek wel een mini-concert en omdat de BOA’s daar ook zo over dachten, breiden ze snel een eind aan het samenzijn.

Serieus zorgen

Gisteravond stond in De Telegraaf dat het aantal coronabesmettingen stijgt en ook het aantal coronapatiënten op de ic’s - voor de derde dag op rij - was toegenomen. Slechts twee weken na de heropening van de horeca en versoepeling van andere maatregelen, zoals het openen van middelbare scholen en de toegankelijkheid van cultuurinstellingen als theaters, bioscopen, concertzalen, podia en musea.

Toch vindt viroloog Bert Niesters deze kleine stijging vooralsnog niet zo gek. „Als je de maatregelen opheft, komen er nu eenmaal meer besmettingen en opnames. We zien natuurlijk überhaupt dat het steeds drukker wordt op straat en dat mensen zich minder aan de regels houden. Maar als deze toename de komende paar weken blijft doorgaan, moeten we ons wel serieus zorgen gaan maken.” Niesters’ collega Marion Koopmans geeft aan dat de gevolgen van ons gedrag vermoedelijk kleiner zijn door het mogelijke seizoenseffect.

