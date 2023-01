Zijn voedingssupplementen gezond?

Het aantal mensen dat regelmatig voedingssupplementen slikt, groeide in 2021 van 62 naar 71 procent. Toch vertelt Schutte dat het merendeel van de mensen dit helemaal niet nodig heeft. „De meesten krijgen de vitamines binnen met gezond en gevarieerd eten.”

Voediengssupplementen voor vitaminetekort

Desondanks kiezen veel mensen er dus voor om voedingssupplementen te slikken. „Vaak vinden deze mensen dat ze te ongezond eten en willen ze dit compenseren met vitaminepillen. Het is echter een fabel dat groente en fruit zijn te vervangen door multivitaminen. Sowieso leidt ongezond eten meestal niet tot een vitaminetekort. Je krijgt misschien wel te veel calorieën en ongezonde vetten binnen, maar daarbij kunnen vitaminepillen je niet helpen.”

Voor de meeste mensen zijn voedingssupplementen dus overbodig. Toch is er ook zeker een groep gebaat bij het slikken van bepaalde supplementen. „Zwangere vrouwen zijn gebaat bij het slikken van foliumzuur. Door het foliumzuur verklein je de kans dat je kind een open ruggetje krijgt.”

Hiernaast wordt aan zwangeren, jonge kinderen en ouderen ook geadviseerd om vitamine D te slikken. Voorheen kregen patiënten dit supplement vergoed vanuit het basispakket, maar dit is sinds 1 januari afgeschaft. Apothekers en huisartsen zijn bang dat veel patiënten dit supplement nu achterwege zullen laten. Toch is het raadzaam dit niet te doen, omdat vitamine D juist zo belangrijk is voor een goede botopbouw.

Vitamine B12

Ook als je kiest voor een veganistisch dieet, is het verstandig om daar voedingssupplementen bij in te nemen. „Als je alle dierlijke producten laat staan, moet je B12, calcium en ijzer gaan slikken. Wanneer je een veganistisch dieet gaat volgen, zou ik zeker aanraden om persoonlijk advies te vragen bij een diëtist. Je kunt dan namelijk snel een te kort aan voedingsstoffen binnenkrijgen. Bij een vegetarisch dieet kun je deze voedingstoffen nog wel binnenkrijgen met een gevarieerd en gezond dieet. Voor de vitamine B12 zijn vegetariërs wel afhankelijk van dierlijke producten als eieren, kaas en melkproducten.”

Te veel vitamines

Het merendeel van de mensen hoeft dus eigenlijk helemaal geen voedingssupplementen te slikken, maar als je dat wel doet, kan dat dan kwaad? „In principe niet, zolang je er maar niet te veel van inneemt. Veel mensen denken: hoe meer, hoe beter, maar het is belangrijk dat je niet meer inneemt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Het kan in sommige gevallen namelijk schadelijk zijn als je er te veel van binnenkrijgt.”

„Het bekendste voorbeeld is misschien wel het verhaal van schaatser Sven Kramer. Hij heeft een aantal jaar geleden een zenuwbeschadiging opgelopen, omdat hij te veel vitamine B6 slikte. Hiernaast kan je bijvoorbeeld ook darmklachten krijgen van te veel vitamine C. Bij vetoplosbare vitamines, zoals vitamine D, moet je ook oppassen dat je er niet te veel van inneemt. Deze vitamines plas je namelijk niet zomaar uit. Het is wel zo dat je de dagelijkse hoeveelheid enorm moet overschrijden, wil het echt nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid.”

Goedkope versus dure voedingssupplementen

Voedingssupplementen kunnen ook erg in prijs variëren. Zijn duurdere supplementen dan ook vaak beter dan de goedkopere? „Het belangrijkste verschil zit in de prijs, niet in de werking. Duurdere supplementen werken niet per se beter. Het is vooral belangrijk dat je kijkt naar de dosering en wederom niet meer inneemt dan wordt aangeraden.”

Gezond en gevarieerd eten

Volgens Schutte is het vooral belangrijk dat je niet vergeet dat groente en fruit veel meer voor je kunnen doen dan aanvullende voedingssupplementen. „Met groente en fruit krijg je namelijk ook andere belangrijke voedingsstoffen, zoals vezels en bioactieve stoffen binnen. Groente en fruit verminderen ook de kans op kanker en hart- en vaatziekten. Die stoffen zitten niet in multivitaminen. Het is dus veel verstandiger om gezond en gevarieerd te eten.”

