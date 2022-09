Debby (64): ’Ik ben allang blij dat ik er nog steeds ben’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ouder worden is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind het heel bijzonder en geniet er volop van. Het enige jammere is dat het met gebreken komt. Een aantal jaar geleden kreeg ik enorm veel gezondheidsproblemen. Ik kon geen eten meer verdragen en uiteindelijk is ervoor gekozen om mijn maag te verwijderen. Daarbovenop kreeg ik een chronische ontsteking aan mijn dikke darm, waardoor ik nu om de dag veertien uur aaneengesloten aan de infuusvoeding zit. Het heeft voor veel verdriet gezorgd. Ik word namelijk continue geconfronteerd met mijn beperking. Gelukkig heb ik het inmiddels een plekje gegeven. Het heeft er namelijk ook voor gezorgd dat ik me ben gaan beseffen wat echt belangrijk is, namelijk mijn geliefde, kinderen en kleinkind. De rest is allemaal bijzaak. Ik neem het leven nu zoals het komt en geniet daardoor veel meer van de kleinere dingen.”

Heb je een beautygeheim?

„Stoppen met verven. Ik heb me heerlijk grijs laten worden en heb er nog geen moment spijt van gehad. Het scheelt enorm veel tijd en moeite en het is ook nog eens in de mode. Bovendien krijg ik sindsdien veel meer complimentjes over mijn uiterlijk. Verder probeer ik elke dag buiten te zijn door gewoon een stukje te wandelen of fietsen. De buitenlucht doet een mens ontzettend goed.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk nooit. Meestal schatten mensen mij vijftig-plus, maar nooit vierenzestig. Ik kleed me ook niet als de doorsnee 64-jarige vrouw. Ik houd ervan om buiten de gebaande paden te treden. Het merendeel van mijn kleding is tweedehands, omdat ik het zonde vind om alles nieuw te kopen. Verder word ik ook gewoon heel blij van dat speurwerk. Ik vind het heerlijk om zelf kledingstukken samen te stellen. Is een nieuw colbert een tikkeltje saai? Dan naai ik er gewoon leuke felgekleurde knopen op.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haren, was ik maar jaren eerder gestopt met verven. Ik vind grijs mij zoveel mooier staan. Het hoort gewoon bij me. Ik snap heel goed dat je daar op je dertigste nog niet aan moet denken, maar laat het alsjeblieft uitgroeien als je de vijftig bent gepasseerd. Je zult zien dat het veel beter staat dan dat je denkt.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik heeft door alle operaties veel te verduren gehad en dat is duidelijk te zien. Tegen mijn kleinzoon zeg ik dat littekens stoer zijn en dat je je er zeker niet voor hoeft te schamen. Ik probeer mezelf daar dan ook meteen aan te herinneren. Ik ben allang blij dat ik er nog steeds ben, dan maar met een iets minder mooie buik.”

Ben je waar je had willen?

„Daar ben ik nooit zo mee bezig. Voor mij is iedere dag bijzonder. Ik ben gelukkig met mijn geliefde, kinderen en kleinkind. Verder vind ik het een genot dat ik nog steeds mag werken. Al met al ben ik dus meer dan tevreden. Ik probeer me namelijk niet te focussen op alles wat ik niet kan, maar juist op wat ik wel kan.”

Heb je een levensles?

„Morgen kan alles anders zijn. Geniet van het moment en ga nooit met ruzie de deur uit. Probeer het altijd uit te praten. Je weet namelijk nooit wat de toekomst brengt.”

