Daghoroscoop 28 juli - Sterrenbeeld Tweelingen: Geef alles een kans!

VANDAAG JARIG

Er kunnen de komende twee jaar de nodige veranderingen optreden in de schoot van de familie. Naasten gaan verhuizen of beginnen een bedrijf of sociale activiteiten vanuit huis, gaan renoveren. Als jij een verbouwing overweegt omdat iemand bij jou intrekt zijn de maanden oktober en november geschikt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Maak een goeddoortimmerde financiële planning. Begin niet aan verplichtingen die een zeker risico met zich meebrengen. Wees op jouw hoede voor iemand die je tot iets tracht te verleiden waarvan diegene alleen zelf beter wordt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Wees bereid anderen te hulp te komen. De relatie met medewerkers zal erdoor verbeteren. Ga voorzichtig te werk als jij op iemand een oogje hebt; als diegene juist een relatie beëindigde zal er nog geen ruimte zijn voor een nieuwe.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Als je recent aan een baan of levensfase bent begonnen, kun jij je wat onwennig voelen. Je kunt je zelfs afvragen of je de juiste keus hebt gemaakt. Blijf rustig en geef alles en iedereen een kans. Speel in de liefde niet de 2e viool.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Voorkom narigheid door op jouw tellen te passen als je met een oudere dame te maken krijgt. De gezondheid van een naaste kan zorgwekkend zijn. Besef dat je geen fortuin hoeft uit te geven om het comfort van jouw huis te verbeteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Helder inzicht is een van jouw sterke kanten; gebruik het feit dat je nu duidelijk ziet hoe jij verder moet. Overweeg uitbreiding van jouw zaak als je eigen baas bent. Bedenk hoe je jouw professionele reputatie zou kunnen verbeteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

De week loopt rustig ten einde. Je kunt rekenen op extra hulp bij jouw werk. Houd rekening met kritiek, verbaal of op schrift. Blijf rustig; van je af bijten is zinloos. Stel een grote aankoop uit tot jij en jouw partner het erover eens zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Streef naar een goede communicatie met jouw meest dierbare. Een diplomatieke opstelling geeft een beter resultaat dan een dreigement. Hecht er niet te veel gewicht aan als je het over een bepaalde kwestie oneens bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

De kans op vertraging en onderbrekingen is groot. Vrijgezellen moeten op romantisch gebied heel voorzichtig zijn, zeker als ze op een meerdere verliefd zijn geworden. Stel je tegenover collega’s wat assertiever op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Doodgewone routine kan onverwachte kansen opleveren. Op de voorgrond treden kan mogelijkheden met zich meebrengen al kunnen jouw zenuwen gespannen raken. Voorkom dat jij consumptief uit de bocht vliegt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een positieve dag; gezelschap van een oudere zal u goed doen. Een geliefde kan zich edelmoedig gedragen en u onverwacht verwennen. Werk toekomstplannen verder uit en neem iemands beloften met een korrel zout.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Vaar in een netelige kwestie dicht op jouw intuïtie. Solliciteer naar een baan die meer te bieden heeft dan de huidige. De schijnwerper kan op jou gericht worden en als jij slim bent maak je gebruik van de aandacht. Werk aan je conditie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Niets doen en wachten op de hoofdprijs in de staatsloterij is niet de meest effectieve manier om financiële problemen op te lossen. Kom in actie. Gun een partner de ruimte die deze nodig heeft en vat het niet als een belediging op.

