Weekhoroscoop 33

Ram

Liefde: Dit is een fijne week om meer aandacht te besteden aan je diepere fantasieën en deze ook uit te spreken naar je partner. Wees niet bang dat hij of zij het vreemd of gek zal vinden. Dromen zijn er om gerealiseerd te worden. Misschien heeft je lief zelf ook nog speciale wensen?

Financiën: Juist op het moment dat je denkt dat je het financieel niet gaat redden deze week, krijg je goed nieuws. Daarbij kan je het lot zelf ook een handje helpen Kun je nog bepaalde nota’s declareren of ergens een centje bijverdienen? Geef je ogen goed de kost, er zijn meer mogelijkheden dan je denkt.

Werk: Hoewel je nog steeds boordevol ambitie zit, is dit helaas niet het juiste moment om actie te ondernemen. Je krijgt nu niet de medewerking waar je op hoopt, dus kun je je beter de moeite én de teleurstelling besparen.

Persoonlijk: Wat er ook gebeurt, blijf vriendelijk en diplomatiek. Als je nu je woorden netjes afweegt hoef je achteraf ook nergens spijt van te hebben.

Stier

Liefde: Als je de laatste tijd bepaalde gevoelens en emoties hebt opgekropt, is dit hét moment om je kaarten op tafel te gooien. Zelfs als je ervan zou moeten huilen is dit niets om je voor te schamen. Lucht je hart!

Financiën: Op een onverwacht moment krijg je de kans om op een onverwachte manier meer geld te verdienen. Je kunt dus zomaar uit het niets een voorstel of aanbod verwachten. Spannend!

Werk: Pas op dat je niet al te zeer uit je slof schiet deze week. Het is natuurlijk prima als je voor je mening uitkomt, maar maak er geen al te grote heisa van. Probeer aan de andere kant ook je enthousiasme een beetje te temperen, alles waar té voor staat mag best een beetje minder.

Persoonlijk: Laat je niet de gordijnen injagen. Sommige mensen doen er alles aan om de grens bij je op te zoeken. Hoe kalmer je blijft, hoe minder lol ze er in hebben hoe eerder het stopt.

Tweelingen

Liefde: Er is flink wat turbulentie te verwachten en dit ligt niet alleen aan je partner. Je kunt er zelf ook wat van deze week, Tweeling! Draai de boel eens om, hoe zou jij het vinden als je lief de dingen deed die jij nu doet?

Financiën: Dit is de week van passief inkomen. Rentes, royalties, bonussen, belastingteruggaves of andere tegoeden waar je niet direct werk voor hoeft te verrichten komen jouw kant op. Heb je een website? Verdiep je dan eens in affiliatiemarketing!

Werk: Je kunt zoveel meer dan je tot nu toe hebt laten zien, het is echt de hoogste tijd om meer de publiciteit op te zoeken. Niet alleen bij bedrijven, maar ook via sociale media, een blog, vlog of podcast. Gooi hier en daar een balletje op en laat de mond tot mond reclame de rest doen.

Persoonlijk: Wees niet bang om je ongelijk toe te geven. Zelfs als je echt vindt dat jij het bij het rechte eind hebt, kan sorry zeggen een heel handige manier zijn om ruzie te voorkomen en de hieruit voortvloeiende onrust te vermijden.

Kreeft

Liefde: Ook al ben je het niet helemaal eens met de dingen die je geliefde doet, het is wel heel belangrijk voor hem of haar. Je zou je partner een ongelooflijk plezier doen door te laten merken dat je hem of haar steunt of in elk geval oprecht succes wenst.

Financiën: Je komt voor een belangrijke beslissing te staan waar je niet lang de tijd voor krijgt om over na te denken. Gelukkig weet je de dingen snel voor jezelf op een rijtje te zetten en de juiste keuze te maken.

Werk: Een collega voert zijn of haar werkzaamheden niet op de juiste manier uit waardoor ook jij mogelijk in de problemen komt. Aarzel niet om dit bespreekbaar te maken, zowel met de persoon in kwestie als met je leidinggevende.

Persoonlijk: Probeer je niet met anderen te bemoeien. Ongevraagd je mening geven over iets wat je totaal niet aangaat levert je deze week geheid een grote mond op.

Leeuw

Liefde: Het groene monster speelt je weer eens parten: jaloezie! Een aantrekkelijk persoon op TV kan je nu al super onzeker maken, laat staan de collega van je lief die naast super aardig ook nog eens razend knap is. Niets laten merken Leeuw, voor je het weet is er ruzie in de tent.

Financiën: Het gaat je financieel lekker voor de wind. Hiermee speelt ook de behoefte op om iets extra’s voor je naasten te kopen. Gewoon een leuk cadeautje voor je partner, je kinderen of je ouders. Omdat je dit zo voelt.

Werk: Een meningsverschil kan zomaar enorm uit de hand lopen als je er teveel aandacht aan besteedt. Neem elkaars visie voor kennisgeving aan en laat het daarbij. Niemand is goed of fout, jullie denken er gewoon anders over.

Persoonlijk: Je wilt graag wat fitter worden maar wel graag op een leuke manier. Afgebeuld worden is niets voor jou. Het volgen van gezellige groepslessen zijn op dit moment voor jou dé manier bij uitstek om weer in shape te komen.

Maagd

Liefde: Plotseling uit het niets neemt een oude vlam contact met je op of blijkt een platonische vriend(in) meer interesse in je te hebben dan je dacht. Wat moet je hier nu weer mee? Als je al een relatie hebt: niets natuurlijk! Ben je nog single? Dan is ‘t best het proberen waard.

Financiën: Wees alert op louche figuren, als ze de kans krijgen zullen ze het niet nalaten om je een oor aan te naaien. Trap ook niet in mooie verkooppraatjes, als je dit wel doet zou het je wel eens serieus veel geld kunnen gaan kosten.

Werk: Nu is niet het moment om belangrijke beslissingen te nemen. Wel is dit een prima week om hier en daar je licht op te steken, je goed te laten informeren en nieuwe dingen te leren. Als je het nu goed aanpakt ben je begin volgend jaar klaar om te knallen!

Persoonlijk: Dit is je kans om van je verkeerde gewoontes af te komen. Te weinig slapen, te veel eten, snoepen, roken of drinken; wat het ook is dat je steeds meer parten begint te spelen, nú is het moment om ermee af te rekenen!

Weegschaal

Liefde: Probeer je geen zorgen te maken over dingen die het tobben niet waard zijn. Erover blijven piekeren zal je geen antwoorden opleveren. Gewoon rechtstreeks je vraag stellen daarentegen wel.

Financiën: Vanuit huis valt er nu het meeste geld te verdienen. Thuis werken, iets voor jezelf beginnen of inkoop en verkoop. Het is verstandig om hier meer aandacht aan te besteden en uit te vinden wat voor jou goed zou kunnen werken.

Werk: De enorme klus die je onlangs met bloed, weet en tranen hebt geklaard blijkt warempel een succes en zal binnenkort zijn vruchten afwerpen. Nu is het de hoogste tijd om al je digitale bestanden op te ruimen en te updaten. Weg met al die overbodige rommel!

Persoonlijk: Iemand denkt je een dienst te bewijzen door je verbaal finaal onderuit te schoffelen met zogenaamd opbouwende kritiek. Dat zijn of haar aanmerkingen allesbehalve motiverend zijn ontgaat deze persoon compleet. Houd je rug recht en blijf vooral kalm, sommige mensen weten helaas niet beter.

Schorpioen

Liefde: Dit is een goed moment om samen op vakantie te gaan of om alvast een reisje later in het jaar te boeken. In het weekend is er sprake van onenigheid maar juist dit meningsverschil brengt jullie daarna dichter bij elkaar.

Financiën: Maak kenbaar wat je wilt bereiken en de kans is groot dat het werkelijk gaat gebeuren. Een goede communicatie is waar het allemaal mee begint. Besteed aandacht aan PR, sociale media en het uitbreiden van je netwerk op welke manier dan ook.

Werk: Als je de afgelopen tijd in stilte aan een project hebt gewerkt of wat ideeën voor jezelf zwart op wit hebt gezet, is nu het moment om dit te delen met iemand die je er ook echt verder mee kan helpen.

Persoonlijk: Een onverwachte situatie die je eerst behoorlijk irriteert zorgt uiteindelijk voor een verandering ten goede.

Boogschutter

Liefde: Hoezo vind je dat je partner het initiatief moet nemen? Wanneer je behoefte hebt aan liefde en genegenheid is een pokerface opzetten het laatste wat je zal helpen om dit te krijgen. Toon je ware gevoelens en het zou nog wel eens héél gezellig kunnen worden.

Financiën: Dit is niet direct een periode waarin veel geld verdiend wordt. Wel is het belangrijk om te werken aan de stabilisatie van je inkomen en geld weg te zetten voor de naaste toekomst. Of je dit doet middels sparen of investeren is uiteraard geheel aan jou.

Werk: Het zou zomaar kunnen dat jouw weg naar succes niet om het hoekje van de deur ligt. Verleg je grenzen en durf je horizon te verbreden. Laat een langere reistijd of zelfs een verhuizing je niet weerhouden als je iets werkelijk graag wilt. Is het een idee om meer online te gaan werken?

Persoonlijk: Iemand die om wat voor reden jaloers op je is, bazuint leugens of roddels over je rond. Voel je vooral niet geroepen om jezelf te verdedigen of te verantwoorden. Als iemand je naar beneden probeert te halen sta je al mijlenver boven hem of haar.

Steenbok

Liefde: De liefde viert hoogtij. Niet alleen voor prille geliefden; ook voor de stellen die al langer bij elkaar zijn. Gevoelens van waardering en wederzijds respect voeren deze week de boventoon. Er worden veel leuke dingen samen ondernomen.

Financiën: Je kunt nu veel baat hebben bij een gesprek met iemand van de bank of een belastingadviseur. Is het verstandig om een investering te doen of iets te (ver)kopen? Of valt er misschien meer uit je spaargeld te halen?

Werk: Dit is een goed moment om een nieuw project te starten of na te denken over een nieuwe samenwerking. Belangrijk hierbij is dat de één niet op de ander leunt maar dat het contact gelijkwaardig en voor beide partijen inspirerend is.

Persoonlijk: Bedenk je dat een op -of aanmerking minder bekritiserend bij de ander aankomt wanneer je dit combineert met een welgemeend compliment. Op die manier is het ook werkelijk opbouwend, zoals je het bedoelt.

Waterman

Liefde: Als je zelf lekker in je vel zit, straal je ook meer zelfvertrouwen uit en zelfvertrouwen is erg goed voor de liefde. Met minder alcohol, minder vet, minder suiker, meer slaap, meer lichaamsbeweging en meer vitaminen voel je je snel weer op en top en stijgt je libido tot ongekende hoogten.

Financiën: Dit is een goede periode om een sponsor te zoeken. Als er iets is waar je best wat (financiële) steun bij zou kunnen gebruiken is dit het moment om actie te ondernemen. Is crowdfunding misschien een optie?

Werk: Laat je niet uit de tent lokken door figuren die niets beters hebben te doen of simpelweg een vervelend karakter hebben. Zonde van je tijd en energie die je zoveel beter kunt besteden. Fijne dag!

Persoonlijk: Hoewel je klaar bent met bepaalde tegenwerkingen in verband met het realiseren van je dromen is het nu niet het moment om de boel te forceren of je wil erdoorheen te drukken. Handel eerst oude zaken af, zodat je straks je handen helemaal vrij hebt als zich wél nieuwe kansen voordoen.

Vissen

Liefde: Je hebt behoefte aan een goed gesprek. Een mooi moment om eventuele onenigheid uit te praten of samen nieuwe plannen te maken. Samen even flink de diepte in? Ja, graag. Maar vergeet niet te blijven lachen, want het is ook vooral de humor die jullie verbindt. En seks. De seks is top deze week!

Financiën: Het is belangrijk om je flexibel op te stellen en je aan onverwachte situaties aan te passen. Het kan zomaar gebeuren dat je je betalingen netjes hebt ingepland en er zomaar een andere nota tussendoor komt die toch écht eerst moet. Wat moet dat moet, Vis. First things first!

Werk: Als je kans ziet om met je werkgever om de tafel te zitten om een nieuw voorstel of loonsverhoging te bespreken; doen! Ook voor de werkzoekende Vissen is dit een gunstige week, de kans op een contract of andere overeenkomst is zeer groot.

Persoonlijk: Verbreed je horizon, verleg je grenzen en stap uit je comfortzone. Hoogste tijd voor een nieuwe hobby! Kijk niet naar wat je kan maar naar wat je graag zou willen. Dan komt de rest vanzelf. Immers, willen is kunnen!