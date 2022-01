De paden op de lanen in: kijk hier waar je dit weekend lekker kunt wandelen

1. Light walks

Normaal gesproken kan je het Amsterdam Light Festival vanuit een bootje meemaken, maar door de coronamaatregelen is het dit jaar alleen mogelijk om een wandeling te maken langs alle lichtkunstwerken in de stad. Hiervoor kan je een digitale plattegrond of zelfs een audiotour boeken. Tussen 17:00 uur en 22:00 uur staan de lichten aan en de volledige wandeling is 6,5 kilometer lang. Let op: zondag 23 januari is de laatste dag dat je de lichten kan bewonderen.

Ook in Utrecht zijn er lichtkunstwerken te zien in de binnenstad. Tijdens de Utrecht Lumen ontdekkingstocht worden op en vanuit gebouwen lichten geprojecteerd en daarmee verhalen verteld. De wandeling van drie kilometer is het mooist als het donker is.

Een stukje zuidelijker wandelen? Loop een van de Magische Lichtroutes in Maastricht. In de stad zijn overal lichtjes te zien. Voor het gemak zijn er drie routes uitgestippeld waar je uit kan kiezen: de ‘Wyckse wandeling,’ ‘Romantische route,’ en ‘Struinen door Sphinxkwartier’. Alle routes zijn ongeveer drie kilometer lang.

2. Koffiewandelingen

De koffiewandeling, een waar begrip in coronatijd. Een lekkere kop koffie houdt je niet alleen warm tijdens een wandeling, maar ook wakker. Start de wandeling bij je favoriete koffietentje of zorg ervoor dat je halverwege een warm drankje kan halen. Veel horecagelegenheden zijn namelijk gewoon open voor afhaal. Geen inspiratie? Bij deze mooie plekken kan je een bakkie pleur halen op de route!

Boscafé ‘t Hijgend Hert in Vijlen is ‘s middags geopend voor take away. Omringd door bos en vlakbij de Belgische grens is dit een prachtige plek om een wandeling te maken.

Ook Theehuis Sprakel in het Bos in Enschede biedt een mooie omgeving om te wandelen. Zoals de naam doet vermoeden, is het theehuis omringd door bos.

Middenin het natuurgebied Amelisweerd, ten zuiden van Utrecht, bevindt zich Restaurant De Veldkeuken. Naast hun aanbod aan eten en drinken, hebben ze ook een landgoedwinkel met onder andere een eigen kookboek.

De Heemtuin in Muntendam bevindt zich in het natuurgebied Tussen de Venen. De afwisselende landschappen en verschillende wandelroutes bieden voor ieder wat wils. Uiteraard kan je hier ook een kop koffie halen.

Zin om uit te waaien op het strand? Als je een strand- of duinwandeling maakt bij Rockanje, kan je uitwijken naar restaurant De Houten Paardjes. De flora en fauna in dit gebied zijn erg divers.

Je kan natuurlijk ook een speciaalbier-, wijn- of glühweinwalk uitstippelen. Kijk alleen uit met het aantal stops, want voor je het weet, kan je de weg naar huis niet meer vinden!

3. Romantische wandelingen

Dagje naar Groningen, Leiden, Nijmegen of Utrecht met je partner? Of nog spannender, met een date? Bij Rondje Mario kan je een tasje bestellen vol leuke feitjes over de stad, opdrachten, vragen en een speciaalbiertje. Regen voorspeld? Schuil dan romantisch samen onder een paraplu.

4. Culinaire wandelingen

Wil je je stad herontdekken? Of een nieuwe stad culinair leren kennen in een middag? In veel verschillende steden kun je voor dit weekend een take away wandeling boeken bij WijnSpijs of Tasty Walk. Dus of je nou in Leeuwarden of Eindhoven woont, er is een lekkere route bij jou in de buurt. Bij zo’n wandeling krijg je de kans om in een middag langs maar liefst vijf of zes verschillende restaurants te gaan. Bij elke stop krijg je een gerechtje om mee te nemen. Coronaproof, lekker en gezellig dus! Je bepaalt zelf de volgorde. De lengte van de looproutes verschillen per stad.

5. Dierenwandelingen

Voor de dierenliefhebbers is er goed nieuws: in Zeist kan je nu ezels uitlaten in het bos. Bij de Ezelsociëteit worden ezels opgevangen die oud of ziek zijn. Om eenzaamheid bij de beestjes tegen te gaan, kan je een wandeling boeken in de middag.

Een andere optie om dieren te spotten is het Nationaal Park Veluwezoom in Gelderland. Als je geluk hebt, kan je daar een edelhert of gazelle tegenkomen. In Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe heb je kans om de schaapskudde van Ruinen te zien. Als je van vogels houdt, is De Groene Jonker in Zuid-Holland een geschikt gebied voor een wandeling.

6. Frituurwalks

Vorig jaar was de frituurloop een grote hit in veel steden. Op dit moment kan je geen kaartjes kopen, maar je kan wel zelf een route uitstippelen tussen je favoriete snackbars in de buurt! Lekker happen en weer doorstappen.

7. Langere routes

Zijn langere wandelroutes door de natuur helemaal jouw ding? De heidewandeling in de Veluwe van ruim twaalf kilometer is misschien een leuke optie. Begin bij de Schaapskooi Hoog Buurlo en volg de rode paaltjes.

Als je met de veerboot vanuit Lelystad naar de Marker Wadden gaat, kan je een rondje langs de kust van het eiland lopen van zeven kilometer.

In Noord-Brabant kan je vanaf Heeswijk een route van dertien kilometer lopen langs een prachtig kasteel uit 1835. Ten noorden van kasteel liggen de Heeswijkse bossen.

In Friesland kan je wandelen van Dokkum naar Holwerd. Na ongeveer twaalf kilometer kom je aan bij de kust. De route loopt langs uitgestrekte weilanden en leuke huisjes.

Over de dijk wandelen? Bij Noordpolderzijl in provincie Groningen is een kleine zeehaven. Er is uitzicht op het wad en in de verte kan je Schiermonnikoog, Rottumeroog en Rottumerplaat zien.

De laatste route is bij landgoed Twickel in Delden, Overijssel. Het startpunt is op de parkeerplaats van Twickel en je kunt de houten palen volgen voor de route van tien kilometer. De route gaat voor een deel door Delden heen, en biedt bos, weide en een kasteel.

8. Parkwandelingen

Voor wie dichter bij huis wil blijven, is een wandeling in het park een goed alternatief. Bijvoorbeeld in Park Vijversburg in Leeuwarden. Hier vind je een mooi paviljoen, veel groen en water.

Het Máximapark in Utrecht biedt veel bezienswaardigheden: Japanse tuinen, vlinderhof en vikingrijn. Castellum Hoge Woerd, een archeologiemuseum, ligt ook in het park.

In Rotterdam is een verstopte tuin: Historische Tuin Schoonoord. De tuin is een beschermd Rijksmonument, waar je kan genieten van bruggetjes, vijvers en bijzondere planten.

Of breng een bezoekje aan het oudste stadsbos van Nederland: de Haarlemmerhout in Haarlem. Je kan er mooi wandelen, langs het theehuis of kijken bij historisch paviljoen Welgelegen.

De laatste tip is de Zuiderplas in Den Bosch. Naast een stuk gras en strand, kan je ook een ronde lopen om de plas heen. Loop ook langs de Pettelaarse Schans, een stervormig vestingeiland.

Weer

Hoera! Het lijkt droog te blijven zondag in het grootste deel van Nederland. Op zaterdag wordt op meerdere plekken neerslag verwacht, maar pak dan die paraplu en trendy regenlaarzen en ga alsnog naar buiten. Laat het weer je niet tegenhouden om een leuke wandeling te maken!

