Daghoroscoop 10 augustus - Verwacht niet te veel van anderen, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Geef aandacht aan je rug en bagatelliseer pijn niet. Regelmatige massage kan verlichting van de klachten geven. Ook geregeld bezoek aan de mondhygiëniste is van belang. Thuis kunnen een paar drama’s passeren die familieleden raken of die door calamiteiten worden veroorzaakt.

RAM

Een zakelijk partner met een interessant idee kan je advies vragen hoe het in praktijk te brengen. Wees daar heel voorzichtig mee. Doe een stap terug als je in een ruzie verzeild raakt en bedenk wat de consequenties zijn als je boos blijft.

STIER

Een misverstand wordt opgeheven als je beseft dat feiten verdraaid kunnen zijn of een gerucht onwaar. Heftige gevoelens kunnen een romance inluiden; wees niet bang om verliefd te worden. Zorg dat je op tijd op een afspraak bent.

TWEELINGEN

Wend je voor een financieel advies liever tot een expert dan tot vrienden die de wijsheid in pacht menen te hebben. Tijdens een zakelijk gesprek kunt je tegenstanders over de streep trekken. Zorg ervoor goed voorbereid te zijn.

KREEFT

Je hebt vaak briljante ideeën maar kunt het zelfvertrouwen missen om ze uit te voeren. Schakel een financieel deskundige in. Zodra je over een goed advies beschikt gaan deuren voor je open. Bedenk alternatieven als zaken traineren.

LEEUW

Een afspraak kan worden afgezegd of uitgesteld. Neem geen besluiten namens anderen, hoezeer je ook zeker van je zaak bent. Een nieuwe relatie kan zich jaloers tonen op iemand met wie je een hechte vriendschap onderhoudt.

MAAGD

Je kan een mooie slag slaan als je een afspraak kunt regelen met iemand die op je terrein veel invloed uitoefent. Dat kan inhouden dat je razendsnel beslissingen moet nemen. Probeer in geval van twijfel tijd te winnen.

WEEGSCHAAL

Verwacht niet te veel van anderen. Geld dat je in betere tijden hebt belegd kan nu ineens rente opbrengen. Zet afspraken over inkomsten steeds op papier. Ga niet in zaken met mensen die je instinctief wantrouwt.

SCHORPIOEN

Denk na over je situatie en luister naar je intuïtie. Schrijvers zullen productief zijn en kunnen een mooi aanbod van een uitgever krijgen. Reageer snel als je je over iemand zorgen maakt; wacht niet tot zorgen feiten zijn.

BOOGSCHUTTER

Omgaan met anderen kan winst opleveren, maar verwacht niet te veel van een lunchafspraak. Het tonen van ongeduld is slecht voor je reputatie. Vrienden houden van je omdat je ze meestal je beste kant laat zien.

STEENBOK

Maak je niet te veel zorgen als je niet helemaal fit bent. Door meer te bewegen zal je inzinking van korte duur zijn. Luister naar een verstandig advies en neem geen ondoordacht besluit. Een compliment zal je goed doen.

WATERMAN

Kinderen kunnen onvoorziene uitgaven nodig maken; misschien moet je zelfs een offer brengen. Moedig oudere kinderen aan te sparen voor de dingen die ze willen hebben. Werk zal bevrediging geven en de avond belooft iets goeds.

VISSEN

Geef huiselijke besognes voorrang. Er kan sprake zijn van afgunst als je aandacht de laatste tijd meer gericht was op andere zaken dan op je dierbaren. Neem geen belangrijke beslissingen zonder overleg met je partner.

