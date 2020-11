Zo langzamerhand kennen we de riedel wel: door gezonder te eten, meer te bewegen en voldoende te ontspannen kunnen mensen hun immuunsysteem versterken. En dat kan er weer toe leiden dat een corona-infectie minder ernstig verloopt.

Overgewicht

Artsen blijven erop hameren - en ik hoor je denken: ’Daar gáán we weer’ - ook in deze tweede coronagolf is duidelijk te zien dat verreweg de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis of op de intensive care belanden (ernstig) overgewicht hebben. Dat beaamt ook Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas, internist bij het Erasmus MC en de eerste ondertekenaar van de brandbrief.

Maar ook los van corona spreken de feiten voor zich: de helft van de Nederlanders heeft matig tot ernstig overgewicht. Elk jaar komen we ongeveer 0,5 kilo aan. En als er niets verandert, is in 2040 twee derde van de bevolking te dik. En hebben we dus meer kans op suikerziekte type 2, ontstekingen, hart- en vaatziekten, vele soorten van kanker, depressie en problemen met gewrichten.

Suikertaks

Experts luiden de noodklok, en toch lijkt het alsof zij in het luchtledige schreeuwen. Terwijl een deel van de oplossing zo simpel is: overheid, voer een suikertaks in! Oftewel: hef flink hogere belastingen op producten die te veel suiker bevatten.

Veel landen - o.a. Engeland, Ierland, Portugal, Frankrijk en verschillende staten in de VS - hebben al zo’n suikertaks op frisdranken, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie het belang ervan benadrukte. Ervaringen met de suikertaks in Mexico en diverse Amerikaanse Staten bleken positief. Iets wat ook het RIVM na onderzoek concludeerde.

Verslaafd

Dan zou je toch denken: ’Waar wachten we nog op?’ Een suikertaks betekent zeker niet altijd dat de prijzen van frisdrank stijgen (frisdrankproducenten hebben dan namelijk ineens veel haast om het suikergehalte in hun dranken te verlagen) en jongeren, die dagelijks gemiddeld 0,5 liter fris wegklokken, vinden zo’n taks nog een goed plan ook. Dus doorvoeren die taks, op alle producten die veel te veel suiker bevatten.

En nee, dat ís geen betutteling. Wij worden juist betutteld door een door voedselproducenten gerunde machtige miljardenindustrie, die erbij gebaat is dat we massaal suikerverslaafd zijn én blijven. En dat lukt hoor: Nederlanders eten gemiddeld 40 kilo suiker per jaar, meldt het Diabetes Fonds. Ruim 60% van de volwassenen en zelfs 90% van de kinderen krijgt een teveel aan suikers binnen. Alarmbel!

Preventieakkoord

Maar nee, ’wij’ willen niet aan die suikertaks. En die houding maakt me boos. Want de supermarkten liggen vol met zoete troep die we natuurlijk niet kunnen weerstaan. Lees het boek Vet belangrijk maar eens: onze hormonen slaan al op hol bij het zíen van een chocoladereep. En dan hebben we nog geen hap genomen! Kom dan nog maar eens met dat argument van ’eigen wil’ want jouw lichaam denkt daar heel anders over. Wat zou het dan toch helpen als die reep iets minder zoet was. En wat duurder, zodat we net wat langer nadenken over de aanschaf ervan.

Hoog tijd dus dat Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, eens stevige stappen zet en die suikertaks eindelijk doorvoert. Zet dát maar eens in dat veelbesproken Nationaal Preventieakkoord (een verzameling afspraken met het bedrijfsleven om alcoholgebruik, roken en overgewicht tegen te gaan).

In de tang

„In 2025 moet er 30% minder suikerhoudende frisdrank zijn verkocht en dat zal ons lukken”, aldus een stellige Blokhuis. Het RIVM denkt dat de doelstellingen in het akkoord niet worden gehaald en eh, 2025? We moeten nú gezonder gaan leven. En dat betekent echt niet dat we als slanke dennen door het leven moeten gaan, koester die curves, dat doe ik ook. Maar al als je 5% van je lichaamsgewicht afvalt, zijn de gezondheidsvoordelen al aanzienlijk. 40% van de Nederlanders (44% vrouwen, 36% mannen) wíl ook nog eens graag afvallen vanwege corona. Dan is een zetje in de goede richting essentieel. Maar ondertussen worden we nog altijd gepiepeld door het gelobby van de machtige voedselindustrie.

Politicoloog en onderzoeker Herman Lelieveldt zegt in een interview met EenVandaag dat staatssecretaris Blokhuis niet veel kan doen, omdat hij in de tang zit bij het bedrijfsleven. „Bedrijven hebben gedreigd zich terug te trekken uit het Nationaal Preventieakkoord als er ook maar enige vorm van belasting op suiker komt. En de staatssecretaris geeft gehoor aan die dreigementen.”

Toch goed om in je achterhoofd te houden als je vandaag door de supermarkt struint.