’Mijn grote liefde is niet de vader’

Na veel mislukte pogingen werd haar kinderwens alsnog vervuld. Maar dat geluk is ook meteen haar diepste verdriet. „Robert (niet zijn echte naam) en ik waren studieliefjes. Ooit straalverliefd en dromend over huisje, boompje, beestje. Maar toen we daar eenmaal waren beland, met beiden een serieuze carrière, sloop de sleur erin.

We waren uitgefeest, uitgereisd en steeds vaker een saai ‘bankstel’. Het werd tijd voor een nieuwe droom: een baby! Alleen al erover fantaseren gaf onze relatie een nieuwe boost. Ik zag hem al voor me als grappige, stoere vader en het leek me heel romantisch om samen een kind groot te brengen. Op wie zou het lijken, welke genen zouden we doorgeven? Het voelde echt als een nieuw avontuur.

Uit elkaar

Maar helaas, onze ’droombaby’ bleef alleen in onze fantasie bestaan. Mijn vriend stortte zich op zijn werk: hij nam klussen aan die ervoor zorgden dat hij avonden en soms ook zaterdagen aan de bak moest. En ik voelde me steeds meer alleen, zeker tijdens die maandelijkse teleurstellingen.

We dreven van elkaar weg. Na onze zoveelste aanvaring waar de frustratie vanaf spatte, kwam het hoge woord er bij hem uit: ’Je bent te veel met dit baby-gedoe bezig. Misschien moeten we een tijdje uit elkaar gaan’. Hij kon tijdelijk in het huis van een collega, die voor een jaar naar het buitenland ging. Doodongelukkig stemde ik in, want zo doorgaan was inderdaad geen optie.

Nieuwe liefde

Wat was het lastig om me los te weken uit onze vaste patronen. Onze levens waren zo verstrengeld! Ik had geen idee wat ik met mezelf aan moest. Ik ging in therapie, op yogareis, zocht vriendinnen op en ging bij een koor. Het was al met al een leerzame tijd, met in het begin diepe dalen, maar langzamerhand ook steeds meer vrolijkheid. Robert zag ik zo min mogelijk, want dan was ik dagenlang verdrietig en van slag. Ik hield immers nog zielsveel van hem.

Wel had ik een leuke man bij het koor ontmoet, met wie ik veel lol had. We draaiden een half jaar om elkaar heen en toen gebeurde het onvermijdelijke: we belandden in bed. Ik was in de war, maar het was geen liefde. Meer spanning, lust en nieuwsgierigheid. Bovendien was hij getrouwd.

Wonder

Helaas ontdekte Robert onze affaire. Hij barstte in tranen uit; hij vond het onverdraaglijk en miste me zo. Ik miste hem ook heel erg maar wat ik niet miste, was hoe ons leven was geworden. We besloten samen verder te gaan, maar lieten het onderwerp ’baby’ rusten. We verrasten elkaar met uitjes, cadeautjes, berichtjes...

Alles om er een nieuwe start van te maken en de lekkere verliefdheid van onze begintijd nieuw leven in te blazen. We zagen elkaar daarom eerst alleen in het weekend, maar belden wel dagelijks voor het slapengaan. Telefoontjes vol verlangen om elkaar weer te zien. Net als vroeger. Onze liefde bloeide weer op en toen gebeurde er een wonder...

Zwanger

Ik bleek zwanger! Gek genoeg schrokken we daar ook een beetje van: ging een baby ons hervonden geluk niet verstoren? Toch gingen we ervoor. Eind goed, al goed dus? Nou, niet helemaal... Want ’ons’ zoontje gaat meer en meer lijken op mijn getrouwde ex-minnaar. Elke keer als ik naar hem kijk, word ik geconfronteerd met mijn bedavontuur. Het breekt mijn hart dat mijn grote liefde niet de vader van mijn kind is. Er is eigenlijk maar een ding dat me nóg verdrietiger maakt: de gedachte dat Robert dat vroeg of laat ook ontdekt...”

