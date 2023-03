’Nu gaan er dus mensen dood omdat de chirurg ’schat’ zei’

Ik ken veel jonge, zelfstandige, nuchtere, hardwerkende vrouwen. Er rijst nu een beeld op in de media van zoete engeltjes die nooit iets kwaad doen en zichzelf niet kunnen verdedigen. Dat vind ik een ouderwets beeld, alsof er helemaal geen emancipatiegolf heeft plaatsgevonden. En misschien wordt de rol van de vrouw wel ernstig onderbelicht.

Café en studiovloer

Ik zie nog de vrouwelijke collega voor me die altijd in een coltrui naar het werk kwam. Op een dag moest ze naar de baas om loonsverhoging te vragen. Ze droeg een top met een decolleté tot aan haar navel. Ze leunde over zijn bureau, zodanig dat hij zijn neus wel tussen haar borsten moest steken.

En zo herinner ik me ook een vrouwelijke regisseur die de studiovloer opliep, een cameraman bij zijn geslacht pakte en zei: ‘Jou zie ik na de opname.’ Overigens zorgde de cameraman dat hij snel weg was.

Afgelopen weekend nog, was ik in een overvol café. Aan de bar zaten twee meisjes van achttien. Beiden waren zeer bloot gekleed. Ze dronken in rap tempo shotjes en wijn door elkaar. Toen één van hen naar de wc wankelde, zoende ze een prettig uitziende man en streelde over zijn buik. ’Wie begint hier nou?’, dacht ik. Veronderstel dat de man terug zoent, krijgt hij dan de schuld?

Prinsjes en prinsesjes

Het begint allemaal wat raar te worden. Ik hoorde van een uitstekende vrouwelijke chirurg in een Amsterdams ziekenhuis, die geschorst is omdat ze aan haar assistente vroeg: ’Kun je me die tang aangeven, schat?’ Het woord ‘schat’ mocht niet en nu gaan er dus mensen dood die niet geopereerd worden omdat de chirurg ’schat’ zei.

Wanneer krijgen we onze Hollandse nuchterheid weer terug? Ik begrijp dat het voor al die prinsjes en prinsesjes die thuis nooit hebben gehoord dat zij en andere mensen fouten kunnen maken, heel lastig is om met de realiteit te leven.

Vernieling

Jack van Gelder zat niet in bad toen hij een medewerkster uitnodigde erin te stappen, hij zat aan de telefoon. De medewerkster hoefde alleen maar te zeggen: ’Ach Jack, met jouw postuur is er toch geen plek voor mij.’ Klaar.

Die fantastische reportages van de Volkskrant zullen vast omzetverhogend zijn en nodig in deze barre krantentijden. Maar ik noem de Volkskrant voortaan Volksgericht, want al zeker drie mensen die ik ken zijn er totaal door in de vernieling geraakt. Veroordeeld door een krant.

