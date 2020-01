Ⓒ SASHA LAMBERT

Sinds Delia van der Pluijm (53) werd gediagnosticeerd met diabetes type 2, vlogen de kilo’s eraan. Dat niets hielp, dreef haar tot waanzin. Een koolhydraatarm dieet was haar laatste strohalm. Met resultaat: ze viel in anderhalf jaar tijd 30 kilo af en is nu medicatievrij.