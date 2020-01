Zou jij teruggaan naar je ex?

Tussen 2000 en 2005 waren Brad en Jennifer getrouwd en vormden de twee hét Hollywoodkoppel. Ook al trouwde Brad vervolgens met Angelina Jolie Voight (44), de twee bleven on speaking terms en sinds ook dat huwelijk strandde, fladderen er kennelijk opnieuw vlinders.

Dit vermoeden rees nadat er foto’s verschenen van de twee backstage bij de SAG Awards (Screen Actors Guild Awards). Ook een naaste medewerker van Brads productiebedrijf Plan B bevestigt in Britse media: ,,Het enige waar hij het tegenwoordig nog over heeft, is Jennifer. Ze hebben hun romance nieuw leven ingeblazen en ik heb ze allebei in tijden niet zo gelukkig gezien.’’

