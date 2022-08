Daghoroscoop 13 augustus - Zoek contact met vrienden, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Je kan jezelf dit jaar opnieuw uitvinden en je imago oppoetsen. Dat is een goede zaak – het betekent groei en dat zal tot uitdrukking komen in de manier waarop je in het leven staat en de manier waarop anderen over je zullen denken. Je kinderen gaan een romantisch jaar tegemoet.

ZONDAG JARIG

Qua gezondheid moet je blijven opletten, maar in principe ga je een tevreden jaar tegemoet. Je mag optimistisch zijn en kan je horizon uitbreiden. Zet reizen op je agenda; ze zullen succesvol zijn en zullen je goed doen. Je carrière zal eveneens naar wens verlopen; je kan een piek beleven.

RAM

Voor goed gezelschap hoeft je de deur niet uit. Verwen een dierbare met een onverwacht cadeautje. Regel met familie een kwestie over gezamenlijke bezittingen. Op een precair moment zal je precies weten wat je te doen staat.

STIER

Maak er ruim de tijd voor vrij als je op huizenjacht gaat. Bekijk zoveel mogelijk en wijk niet af van de prijs die je in je hoofd hebt. Als spanningen met je partner je schuld zijn zal je de charmekraan moeten openzetten.

TWEELINGEN

Zoek contact met vrienden en maak er een gezellig weekend van. Ook met buren kan gelachen worden. Na een stressvolle week ben je toe aan een verzetje. Ontdoe je van overtollige geestelijke bagage. Sta open voor romantiek.

KREEFT

Onverwachte ontwikkelingen kunnen je plannen dwarsbomen. Verzet je niet; geniet van ongewone gebeurtenissen. Je doet er verstandig aan geen werk mee naar huis te nemen . Sta klaar voor wie je nodig heeft.

LEEUW

Een vriendschap neemt in betekenis toe; je beseft hoe goed je je voelt als je samen bent. Het zal moeite kosten je op je werk te concentreren. Doe degelijk onderzoek en lees je goed in als je op iemand indruk wilt maken.

MAAGD

Als gevolg van een meevaller kan je in een opperbeste stemming zijn. Vier wat er te vieren valt. Investeer liefde, vertrouwen en intimiteit in een relatie die aan revisie toe is. Een gesprek kan je aan het denken zetten.

WEEGSCHAAL

Bezoek familie die je (te) weinig ziet. Zorg dat je op tijd bent voor een afspraak; je loopt achterstand op als je te laat bent. Ga niet naar een bijeenkomst met belangrijke lieden of collega’s als je slecht gehumeurd bent.

SCHORPIOEN

Met tact en diplomatie kan je het ver brengen. Houd rekening met tegenstellingen en drukte. Vrienden kunnen aankondigen te gaan scheiden. Geef geen adviezen, want wat je zegt kan worden verdraaid.

BOOGSCHUTTER

Je weet dat je de wereld kunt veroveren. Waar anderen er het bijltje bij neer gooien stoom je door en met succes. Je flair blijft niet onopgemerkt. Reageer in de liefde niet te impulsief en word niet boos.

STEENBOK

Zakelijk kan je meer succes hebben als je met iemand de handen ineen slaat. Een aanbod op de huizenmarkt lijkt fantastisch, maar er kan een addertje onder het gras zitten. Wees niet te goedgelovig. Kom verplichtingen na.

WATERMAN

Gehuwden en verloofden zullen vooral behoefte hebben aan elkaars gezelschap. Met name als zij elkaar deze week weinig hebben gezien. Houd bezoek zoveel mogelijk buiten de deur en laat je niet overhalen te gaan stappen.

VISSEN

Overweeg een cursus waardoor je over betere kwalificaties zult beschikken. Wees voorzichtig met je oordeel over een nieuwe partner van een familielid. Ga naar een feestje; Cupido kan ook uitgenodigd zijn…

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.