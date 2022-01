Recept: Caponata van blauwe bessen en rode aalbessen

Benodigdheden caponata

2 aubergines, in blokjes

2 rode uien, in kwarten

zout en peper

olijfolie, om te besprenkelen

500 g minitomaatjes in verschillende kleuren, gehalveerd

50 g blauwe bessen

75 g rode aalbessen

12 groene olijven, grofgehakt

½ rode chilipeper, fijngehakt

2 tl kappertjes

1 teen knoflook, fijngehakt

100 g Rivolo cherrytomaten, grofgehakt

4 tl grofgehakte peterselie

100 ml balsamicoazijn

sap van 1 citroen

100 ml olijfolie

plukje rucola

Bereidingswijze caponata

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de aubergines en uien in een ovenschaal, bestrooi met zout en peper en besprenkel met wat olijfolie. Bak in 25 minuten gaar en zacht in de oven.

Stap 2

Haal de schaal uit de oven en meng er direct de gehalveerde mini-tomaten doorheen. Laat afkoelen.

Stap 3

Meng de rest van de ingrediënten en schep ze door het afgekoelde aubergine-tomatenmengsel. Breng op smaak met zout en peper. Serveer de caponata met pitabroodjes, olijfolie en limoen.

Als dit naar meer smaakt...

Doe je mee met de Lekker in je vel-challenge? Misschien kan je dan deze tomatensalade proberen. Of hou je van aubergines? Maak dan dit gerecht met artisjok, aubergine en kikkererwten!

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Doe mee met onze Lekker in je vel-challenge

Ook dit jaar organiseert VROUW weer een Lekker in je vel-challenge. Vanaf 10 januari kun je meedoen om samen met VROUW weer fit te worden en lekker(der) in je vel te gaan zitten. De challenge is helemaal gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je meer informatie of je aanmelden? Ga dan naar naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW en meld je aan voor onze speciale Facebook-groep: VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (Vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.