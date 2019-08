'Sinds de meisjes heb ik moeite met de vraag hoeveel kinderen ik heb'

"Prachtig. Dat ziet er keurig uit!" zegt de verloskundige als ze onze kleine frummel opmeet. Het is vandaag 4 juli, de - ja hoe noem je het eigenlijk? - jaardag van onze dochters Joëlle en Féliz. Precies een jaar geleden kwamen zij levenloos ter wereld en nu lig ik hier met opnieuw een bol buikje. In verwachting van ons vijfde kindje…

Vragenvuur

"Heeft de baby wel genoeg vruchtwater? En is het blaasje goed gevuld?" Ik vuur de vragen op de verloskundige af en voel me tegelijkertijd een beetje schuldig. Deze vragen zijn helemaal niet gerelateerd aan dit nieuwe kindje, maar wel aan 'de meisjes', oftewel: zijn of haar oudere zussen.

Joëlle en Féliz overleden aan de gevolgen van het Tweeling Transfusie Syndroom (TTS), dit kindje heeft daar niks mee te maken. Maar toch, ik heb moeite om het los van elkaar te zien. De angst in mijn hoofd is aan het woord en ik laat hem maar even zijn gang gaan. Beter te veel vragen dan te weinig…

Uitgerekende datum

"Jazeker", antwoordt de verloskundige geduldig. "Alles ziet er goed uit. Ik snap dat je je zorgen maakt hoor, maar bij dit kindje kan er geen sprake zijn van TTS. Hij heeft alle ruimte, kijk maar…" Ik knik en probeer me wat meer te ontspannen. Snel kijk ik naar links. Mijn vriend geeft me een bemoedigend knikje en staart dan weer naar het scherm.

Oké, ik ga gewoon eens genieten, spreek ik mezelf toe. Moet je dat mini mensje zien! En wat beweegt hij snel! ''Volgens mijn metingen ben je nu precies 11 weken." De verloskundige typt wat in op haar computer. "Dan kom ik op een uitgerekende datum van 23 januari 2020 uit. Een mooi begin van het nieuwe jaar, toch?" Ik glimlach. "Zeker", zeg ik.

Ongemakkelijke situatie

Als we klaar zijn en met een nieuwe afspraak de deur uitlopen, kom ik in de wachtruimte mijn oude buurjongen tegen. Zijn vriendin is hoogzwanger en trots aait hij over haar buik. Als hij mij ziet, springt hij op uit zijn stoel. "Hee Renée, hoe is het met jou? Ook weer zwanger? Gefeliciteerd!" Ik knik. "Jullie ook!" Hij kijkt naar mijn buik en ik zie hem in zijn hoofd een inschatting maken van hoe ver ik ben.

"Jullie derde, toch?" informeert hij, terwijl hij in gedachten verder rekent. "Nee, vijfde", zeg ik. Het is eruit voordat ik er erg in heb. Hoewel het technisch gesproken klopt, heb ik sinds de meisjes nogal moeite met de vraag hoeveel kinderen ik heb. Hoe je het ook wendt of keert, het zorgt altijd voor een ongemakkelijke situatie. En inderdaad, nu ook.

Halve gare

"Vijfde?" vraagt hij niet-begrijpend. "Ja, we hebben twee zoons en twee dochters", antwoord ik snel. "Alleen de meisjes zijn met 5 maanden zwangerschap overleden, maar het geeft niet hoor, het is al een jaar geleden, meestal gaat het gewoon goed." Verontschuldigend kijk ik naar zijn vriendin. Straks maak ik haar nog onnodig bang.

Maar wat sta ik nou te bazelen? Het geeft niet hoor, het is al een jaar geleden? Oh mijn god Renée, houd je mond! "Ahum, zullen we gaan?" schiet mijn vriend me te hulp. Hij pakt mijn hand en trekt me zachtjes richting de uitgang. "Nou succes met alles he!" roep ik nog vrolijk. "Komt vast allemaal goed met de bevalling!" Eenmaal in de auto moet ik lachen om mezelf. Ik lijkt wel een halve gare…

